El desconocido pueblito rural para escaparse de la ciudad y conectarse con la naturaleza

Dentro de la provincia de Buenos Aires existe un rincón ideal para disfrutar de un fin de semana lleno de calma y aire libre.

Si buscas un lugar para desconectar durante el fin de semana, este pueblo es perfecto para vos.

Para encontrar un lugar único, a veces no hace falta recorrer cientos de kilómetros. En el interior de la provincia de Buenos Aires todavía existen pequeñas localidades que mantienen sus tradicione s, construcciones históricas y una tranquilidad que está muy alejada del bullicio de las grandes ciudades.

Entre esos destinos se encuentra Del Carril , una comunidad que mantiene intacta gran parte de su identidad ferroviaria. Sus calles tranquilas, su inmensa naturaleza y la arquitectura típica de otra época lo convierten en una alternativa perfecta para una escapada de fin de semana .

Con mucha naturaleza y una pequeña población, este rincón es perfecto para una escapada.

Del Carril pertenece al partido de Saladillo, en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires . Se encuentra a aproximadamente 28 kilómetros al noreste de la ciudad cabecera del distrito y forma parte de una de las zonas agrícolas más productivas de la región. La localidad cuenta con 1.225 habitantes , lo que contribuye a preservar el ambiente sereno que caracteriza al lugar.

El origen del pueblo está relacionado con la expansión ferroviaria bonaerense. Su crecimiento arrancó alrededor de la estación Del Carril, inaugurada en 1884 como parte del ramal que conecta Plaza Constitución con Olavarría dentro de la Línea General Roca. Durante décadas, el tren fue el principal motor económico y social de la localidad.

A diferencia de otros destinos más concurridos, Del Carril todavía se mantiene chico y con una vida diaria llena de tranquilidad. Esa característica es la que atrae a visitantes que buscan desconectarse de su rutina estresante y disfrutar de los mejores paisajes que la llanura bonaerense tiene para ofrecer.

Del Carril Dentro de Saladillo, este pueblo te va a devolver al pasado. Gentileza - Ig: @pueblosbuenosaires

Qué se puede hacer en Del Carril

Uno de los mayores atractivos de Del Carril es recorrer sus calles, ya que la localidad invita a caminar y descubrir construcciones que todavía conservan detalles arquitectónicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Además, la antigua estación ferroviaria recuerda la época en la que el tren era el principal medio de comunicación y transporte para los habitantes de la región, por lo que es uno de los puntos más fotografiados del pueblo.

Siguiendo con la fotografía, el pueblo cuenta con escenarios ideales para retratar fachadas históricas, galpones ferroviarios, caminos rurales y amplios paisajes de campo. Los espacios verdes y los alrededores rurales ofrecen la posibilidad de disfrutar de caminatas tranquilas, observar aves y apreciar la inmensidad característica de la pampa bonaerense.

Muchos visitantes aprovechan la excursión para conocer la gastronomía regional, donde predominan los platos tradicionales argentinos y las recetas de producción local. Quienes llegan a Del Carril dicen que tienen una sensación de viaje en el tiempo, ya que su estética y estilo de vida se mantiene ligada a la historia ferroviaria.

Del Carril Es un punto perfecto para los amantes de la fotografía. Gentileza - Ig: @viejasestacionesypueblos

Cómo ir hasta Del Carril

Para llegar a Del Carril desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido en auto demanda 190 kilómetros, dependiendo del punto de partida. La vía más utilizada consiste en tomar la Autopista Riccheri, continuar por la Ruta Nacional 205 y seguir hasta las inmediaciones de Saladillo. Desde ahí se accede a la localidad mediante caminos internos que están asfaltados.

Si no tenés auto o no querés usarlo, otra alternativa es el servicio ferroviario de la Línea General Roca, la estación Del Carril forma parte del trayecto que une Constitución con localidades del interior bonaerense.