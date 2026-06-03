El pueblito de Buenos Aires que tiene solo 1000 habitantes y una paz incomparable

Es una localidad cercana a la Ciudad Autónoma, ideal para una escapada de fin de semana tranquila y llena de naturaleza.

La provincia de Buenos Aires esconde numerosos destinos ideales para quienes buscan hacer turismo sin alejarse demasiado de los grandes centros urbanos. Entre campos, caminos rurales y localidades cargadas de historia, existen pequeños pueblos que conservan intacta la tranquilidad de otra época y se convierten en opciones perfectas para una escapada de fin de semana.

Cada vez más viajeros eligen estos rincones bonaerenses para desconectarse del ruido, el tránsito y las obligaciones cotidianas . Allí, el tiempo parece avanzar más despacio y las jornadas se disfrutan caminando por calles arboladas, compartiendo una comida casera o simplemente descansando en contacto con la naturaleza.

Uno de esos lugares es Gahan, una pequeña localidad del partido de Salto que cuenta con alrededor de 1.100 habitantes y se destaca por ofrecer una paz difícil de encontrar en otros destinos cercanos a la Ciudad de Buenos Aires. Su famoso boulevard, considerado por muchos como uno de los más lindos de la provincia, es apenas una muestra de todo su encanto.

Está ubicado en la localidad de Salto, a menos de 200 kilómetros de CABA.

Gahan se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Salto. La localidad está rodeada por paisajes rurales característicos de la región agrícola bonaerense y mantiene una fuerte identidad vinculada a su historia ferroviaria. Actualmente, la ciudad de Salto se ubica a unos 18 kilómetros de distancia y funciona como el principal centro urbano de referencia para los habitantes del pueblo.

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gahan se encuentra a aproximadamente 180 kilómetros, una distancia que puede recorrerse en poco más de dos horas en automóvil, dependiendo del tránsito. Esta cercanía lo convierte en una excelente alternativa para quienes desean realizar una escapada corta sin necesidad de recorrer largas distancias.

Gahan Cuenta con grandes espacios verdes para pasar el día al aire libre y disfrutar de la naturaleza. Imagen: Instagram de gui10road

Qué se puede hacer en Gahan

El principal atractivo de la localidad es su emblemático boulevard, una extensa avenida arbolada que se transformó en el símbolo del pueblo. Sus espacios verdes, el cuidado del entorno y la tranquilidad que se respira en cada rincón invitan a realizar caminatas relajadas, disfrutar del aire libre y contemplar la vida cotidiana de una comunidad que conserva costumbres de pueblo.

Otro de los puntos de interés es la antigua estación ferroviaria. Aunque hace años dejaron de pasar los trenes de pasajeros y de carga, el edificio continúa conservado y representa uno de los testimonios más importantes de la historia local. Para los amantes del turismo histórico y de las fotografías, se trata de una parada obligada.

Recorrer las calles de Gahan también permite descubrir la esencia de la vida rural bonaerense. Las viviendas bajas, los vecinos compartiendo charlas en las veredas y la sensación de seguridad permanente forman parte de una postal que parece detenida en el tiempo.

El pueblo cuenta además con la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, cuya festividad patronal se celebra cada 13 de octubre y convoca a vecinos y visitantes de toda la región.

Gahan Como todos los pueblos rurales, cuenta con grandes propuestas gastronómicas para complementar el paseo. Imagen: Instagram de gui10road

La propuesta se completa con la gastronomía típica de campo que ofrecen los comercios y restaurantes de la zona, donde predominan las comidas caseras, los asados y las recetas tradicionales bonaerenses. Sumado a los espacios verdes para descansar y disfrutar de la naturaleza, Gahan se presenta como un destino perfecto para quienes buscan bajar el ritmo y disfrutar de un fin de semana diferente.

Cómo ir hasta Gahan

La forma más sencilla de llegar a Gahan desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es en automóvil. El recorrido habitual consiste en tomar la Autopista Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 7 en dirección al norte bonaerense. Posteriormente se debe conectar con los accesos provinciales que conducen hacia la ciudad de Salto y desde allí recorrer los últimos kilómetros hasta la localidad.

También es posible llegar mediante servicios de ómnibus de larga distancia con destino a Salto. Una vez en esa ciudad, ubicada a unos 18 kilómetros de Gahan, se puede completar el trayecto en remís, taxi o transporte local. Gracias a su cercanía con Buenos Aires, el pueblo es una de las escapadas rurales más accesibles para disfrutar durante un fin de semana.