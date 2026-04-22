El mejor lugar de Buenos Aires para desintoxicarse del caos de la ciudad y respirar aire puro + Seguir en









Una de las localidades que esconde la Provincia y enamora con sus paisajes, tranquilidad y gastronomía.

El destino agreste y con playa, ideal para disfrutar en cualquier época del año. Imagen: Dunamar web oficial

Para hacer turismo y desconectar de la rutina no siempre hace falta recorrer miles de kilómetros. La provincia de Buenos Aires ofrece una gran variedad de destinos ideales para una escapada corta, con paisajes naturales, tranquilidad y propuestas para todos los gustos.

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Entre playas, sierras y pueblos con encanto, hay un rincón poco explorado que permite bajar un cambio y disfrutar del aire libre sin las multitudes de los destinos más populares. Se trata de Dunamar, una playa casi virgen que enamora por su entorno natural, su paz y su cercanía con el mar, ideal para quienes buscan desconectarse del ruido urbano.

Dunamar Tiene más de 700 hectáreas de bosque para disfrutar y contemplar la naturaleza. Imagen: Dunamar web oficial Dónde se ubica Dunamar Dunamar se encuentra en el partido de Tres Arroyos, sobre la costa atlántica bonaerense. Está ubicada junto a la localidad de Claromecó, separadas por el arroyo que le da nombre a esta última. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la distancia es de aproximadamente 570 kilómetros, lo que la convierte en una escapada posible para un fin de semana largo o unas mini vacaciones.

En un radio de unos 30 a 40 kilómetros se pueden encontrar otros destinos costeros y espacios naturales que complementan la experiencia, con playas amplias, médanos y entornos poco intervenidos que mantienen su esencia original. Entre ellos podemos destacar: Claromecó, Orense, Reta y el Balneario San Cayetano.

Dunamar Combina bosques con playa y es ideal para conectar con la naturaleza y disfrutar al aire libre. Imagen: Dunamar web oficial Qué se puede hacer en Dunamar Uno de los principales atractivos de Dunamar es su playa extensa y tranquila, ideal para largas caminatas, descansar frente al mar o simplemente disfrutar del sonido de las olas en un entorno sin grandes multitudes. El entorno natural invita a realizar actividades al aire libre como pesca, paseos en bicicleta y recorridos por los médanos. Además, el cercano Arroyo Claromecó permite disfrutar de paisajes únicos donde se mezcla el agua dulce con el mar.

También se puede realizar trekking por los senderos forestados que cubren las 740 hectáreas de bosque, recorrer la zona en bicicleta aprovechando su terreno y paisajes naturales, refrescarse en las cascadas naturales del arroyo durante los días calurosos y hasta participar de eventos culturales como la "Semana Santa frente al mar", que reúne gastronomía, comercio y espectáculos artísticos Muy cerca se puede visitar Claromecó, donde se destacan puntos emblemáticos como el Faro de Claromecó, uno de los más altos de Sudamérica, y su centro con propuestas gastronómicas y comerciales. En cuanto a la gastronomía, la zona ofrece restaurantes y paradores donde predominan los mariscos y pescados frescos, además de opciones más informales para quienes buscan comer algo rápido frente al mar. Todo esto en un ambiente relajado, lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades. Dunamar La prolijidad de sus construcciones y la tranquilidad de sus calles invitan a recorrer y disfrutar de la vista. Imagen: Dunamar web oficial Cómo ir hasta Dunamar Para llegar a Dunamar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto, una de las rutas más habituales es tomar la Autopista Riccheri o la Autopista Ezeiza-Cañuelas para luego continuar por la Ruta Nacional 3. Desde ahí, se empalma con la Ruta Provincial 228 hasta llegar a la zona de Tres Arroyos y finalmente continuar hacia la costa en dirección a Claromecó y Dunamar. También existen servicios de micros de larga distancia como Plusmar y El Águila que conectan Buenos Aires con Tres Arroyos o Claromecó, desde donde se puede completar el trayecto en transporte local o remis.