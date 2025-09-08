La hepatitis es una enfermedad causada por la inflamación del hígado. Aunque muchas veces se relaciona a esta patología con el consumo excesivo de alcohol, la alimentación juega un rol importante a la hora de prevenir o promover su desarrollo, por lo que es crucial conocer qué alimentos se deben evitar.
Cuidá tu hígado: estos alimentos pueden contribuir al desarrollo de hepatitis
Conocé distintas comidas que pueden apoyar a la acumulación de grasa en este hígado, lo que podría afectar a la salud fatalmente.
-
La fruta roja que potencia tu salud: antioxidante, nutritiva y aliada de la digestión
-
Cómo preparar el famoso pan nube: se hace en 10 minutos, lleva 3 ingredientes y ninguno es harina
Existen diversas variantes de esta enfermedad, pero las más comunes son la hepatitis A, B y C, que normalmente son causadas por un virus. Por otro lado, existe la hepatitis tóxica, que se desarrolla por el consumo de bebidas alcohólicas, mientras que la autoinmune se trata de una patología crónica en la que el mismo sistema inmunológico ataca al órgano.
Qué alimentos evitar para prevenir la hepatitis
Carnes rojas
Uno de los mayores enemigos del hígado son las grasas saturadas, ya que al acumularse promueven el desarrollo de hepatitis. Las carnes rojas, a pesar de ser fuentes de proteína, contribuyen al hígado graso debido a la gran presencia de este nutriente. Además, las proteínas de las carnes no son muy fáciles de digerir para el órgano.
Alimentos ultraprocesados
Uno de los mayores enemigos del hígado es todo tipo de alimentos ultraprocesados y con exceso de grasa. Ya sean hamburguesas, frituras, pizzas u otros, este grupo de comidas tiene un alto contenido de grasas saturadas que pueden causar inflamación del hígado con el tiempo, provocar cirrosis y dificultar que el hígado haga su trabajo.
Azúcar
El azúcar es un componente principal a la hora de desarrollar hepatitis, ya que su consumo excesivo aumenta los niveles de azúcar y grasa en sangre. Por lo tanto, se deben evitar a toda costa alimentos como caramelos, chocolates, galletas, entre otros.
Harina blanca
Todo tipo de producto que contenga harina blanca, ya sea pan, arroz, fideos, entre otros; deben evitarse obligatoriamente. Esto se debe a que pueden elevar los niveles de azúcar en sangre, lo que conlleva a una mayor acumulación de grasa en el hígado. Por otro lado, el consumo excesivo de este alimento puede afectar negativamente al metabolismo.
- Temas
- alimentación
Dejá tu comentario