El entrenamiento es fundamental: las claves para una buena salud cardiovascular

En la vejez, el corazón requiere más cuidados que en la juventud, por lo que hay que saber cómo protegerlo.

Consejos para cuidar el funcionamiento del sistema cardiovascular.

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y, según estima la Organización Mundial de la Salud, se cobran casi 18 millones de vidas por año. Esto se debe, en la mayoría de los casos, al aumento del sedentarismo y falta de ejercicios regulares.

Por eso, una rutina de entrenamientos es fundamental para la protección y el buen funcionamiento del corazón. Además, con los cambios de hábitos experimentados durante la pandemia, este es un problema que se ha agravado completamente, por lo que se estima que esa cifra irá en aumento.

Entrenamiento La actividad física es fundamental para una buena salud.

Entrenamiento, alimentación y cero estrés: los hábitos saludables para implementar La buena noticia, es que existe la posibilidad de combatir este problema y reducir considerablemente el riesgo de padecer accidentes cardiovasculares. Este tipo de problemas son multifactoriales, pero hay tres aspectos claves para tener en cuenta: evitar los malos hábitos como el sedentarismo, la mala alimentación y controlar el estrés.

El sedentarismo es uno de los peores enemigos y provoca grandes problemas en el cuerpo, siendo el riesgo de ataques cardiovasculares el más peligroso. Pero la alimentación también juega un papel importante, una alimentación desequilibrada que incluya bebidas azucaradas, comidas rápidas o ricas en grasa, mucho aporte de carbohidratos y poco de otros componentes como frutas, verduras, hortalizas puede ser un cóctel mortal para el corazón.

Por último, el control del estrés también es fundamental, porque este puede ser el desencadenante de esta patología. La forma más acertada de identificar si se tiene una alta probabilidad de sufrir problemas cardiovasculares es identificar cómo están la presión arterial y los niveles de colesterol, si se realiza actividad física, se come de forma saludable, se lleva un control glicémico y especialmente evitar el consumo de cigarrillo.

