Ataques de pánico: que son y cómo saber que estás sufriendo uno

La emoción de Tini Stoessel durante su primer show en Barcelona se volvió viral alrededor del mundo. Al finalizar la canción, le confesó a sus fanáticos que hace meses que sufre de ataques de pánico . “Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, dijo la cantante argentina .

Un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves, aún cuando no existe ningún peligro real o causa aparente. Durante este estado, se siente que se pierde el control, con síntomas similares a los de un infarto.

Los ataques pueden aparecer en cualquier momento, ya sea que estés manejando, durmiendo o en medio de un exámen. Por eso mismo, es importante saber reconocer los síntomas y qué hacer en esa situación:

Sensación de peligro o fatalidad inminente

Miedo a perder el control o a la muerte

Taquicardia y palpitaciones

Sudor

Temblores o sacudidas

Falta de aliento u opresión en la garganta

Escalofríos

Sofocos

Náuseas

Calambres abdominales

Dolor en el pecho y de cabeza

Mareos, sensación de desvanecimiento o desmayos

Cuándo recurrir a un especialista

Si los síntomas de ataque de pánico son recurrentes, es importante buscar ayuda médica lo más rápido posible. Si bien no son peligrosos ya que no atentan con la vida, son difíciles de controlar por cuenta propia y pueden empeorar si no se tratan.

Los posibles tratamientos para el trastorno de pánico suelen incluir tratamento psicológico y/o psiquiátrico, junto con medicamentos contra la ansiedad o antidepresivos.