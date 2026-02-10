Cómo es el nuevo juego de playa que es tendencia este verano + Seguir en









Un nuevo pasatiempo que mezcla elementos de fútbol y vóley está ganando popularidad en las costas argentinas: de qué se trata, sus reglas y cómo nació.

El Bouncer ya se populariza en Pinamar, Cariló y otros balnearios argentinos.

Cada temporada aparecen modas nuevas en la arena, pero este verano hay una que se repite en varias playas de la Costa Atlántica: jóvenes, familias y grupos de amigos ya adoptaron adoptaron este juego como alternativa a los pasatiempos tradicionales, como la paleta o el fútbol-tenis.

Este fenómeno playero mezcla toques de fútbol y movimientos de vóley, y no exige equipamiento complejo ni habilidad deportiva, por lo que rápidamente se convirtió en una opción ideal para jugar de vacaciones y en contextos casuales.

SHEVOWEFBJAF3E4BBBISSROEM4 ¿Qué es el "Bouncer"? El deporte que desafía al tradicional tejo Para jugar al Bouncer se instala una red tensada en la arena con forma similar a una cubierta o techo a dos aguas, y los jugadores golpean una pelota de modo que rebote hacia el equipo contrario, aunque también se puede jugar de manera individual. Permite usar tanto los pies como las manos para golpear la pelota por encima de la red, siempre intentando evitar que caiga al suelo.

La premisa de mantener la pelota en el aire con toques coordinados fue la base para que Bouncer se transformara en un fenómeno que atrae a veraneantes de todas las edades,

Reglas básicas: cómo se juega al nuevo fenómeno de las playas argentinas Aunque las reglas pueden adaptarse según el grupo y la cantidad de jugadores, la base del juego es simple:

Se coloca una red elevada en la arena, formando dos lados opuestos.

El objetivo es golpear la pelota y hacer que rebote sobre la estructura y llegue al lado contrario sin que toque la arena.

Cada jugador debe tocar la pelota al menos una vez antes de enviarla al lado contrario.

La pelota puede tocarse con pies, pecho o manos.

Si la pelota cae o se excede el límite de toques, se concede un punto al adversario. La flexibilidad del reglamento permite que grupos de diferentes edades y niveles de experiencia se sumen al juego, transformando cada versión en una experiencia social y lúdica más que competitiva. De Temperley a la Costa Atlántica: la historia de los creadores del juego Detrás de esta propuesta están Ariel, jubilado, su hermano Emiliano, programador, y Maximiliano, exfutbolista y entrenador, tres amigos de Temperley. Según ellos, el juego no solo mejora la técnica y la coordinación, sino que también representa un excelente ejercicio físico, y además de ser furor entre los veraneantes, ya se incorporó a rutinas de entrenamiento de escuelas de fútbol, hockey, y básquet.

