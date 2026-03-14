¿Buen día o buenos días? La RAE aclaró cuál es la forma correcta de saludar

La Academia explicó que forma de saludo es la más usada y por qué ambas expresiones existen en el idioma: conocé los detalles.

Cada mañana, millones de personas comienzan conversaciones con expresiones como “buen día” o “buenos días” , pero no siempre está claro cuál de estas formas es la correcta según las normas del idioma español.

La duda surge con frecuencia porque ambas expresiones se escuchan en distintos países y contextos. En algunos lugares es más habitual utilizar el singular , mientras que en otros predomina el plural . Esta diferencia llevó a muchos a preguntarse cuál es la forma correcta desde el punto de vista lingüístico.

La Real Academia Española (RAE) respondió a esta consulta en su portal de dudas lingüísticas y explicó que las dos expresiones son válidas dentro del idioma español . Sin embargo, aclaró que la fórmula tradicional y predominante en el español general es “buenos días”, que históricamente se utiliza como saludo matutino en la mayoría de los países hispanohablantes.

Según la RAE, tanto “buen día” como “buenos días” son fórmulas correctas para saludar por la mañana y ambas expresan un deseo de bienestar hacia la otra persona. Sin embargo, no tienen exactamente el mismo nivel de uso en todo el mundo. La forma “buenos días” es la más extendida y la que se considera tradicional dentro del español. De hecho, en España es prácticamente la única que se utiliza como saludo matutino.

El uso del plural en esta expresión tiene una explicación lingüística interesante. Los especialistas sostienen que se trata de un plural expresivo , una forma de cortesía que aparece también en otras palabras del idioma como “gracias”, “saludos” o “felicidades”. Este plural no indica cantidad, sino que transmite cordialidad y amabilidad en el saludo.

Otra teoría señala que el saludo actual podría provenir de expresiones más largas utilizadas en el pasado, como “buenos días los dé Dios”, que con el tiempo se acortaron hasta quedar en la fórmula que se utiliza hoy.

Por su parte, la forma “buen día” es más común en países como Argentina, Uruguay y Paraguay. En estas regiones se utiliza con frecuencia tanto en conversaciones informales como en contextos cotidianos, e incluso puede funcionar como despedida, en el sentido de “que tengas un buen día”.

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Cómo saludar en otros momentos del día

Además del saludo matutino, el español cuenta con otras fórmulas tradicionales que se utilizan según el momento del día. Las más comunes son:

Buenos días, utilizado durante la mañana.

Buenas tardes, que suele emplearse desde el mediodía hasta el atardecer.

Buenas noches, utilizado al caer la noche o antes de dormir.

Estas expresiones forman parte de las llamadas fórmulas de cortesía, utilizadas para iniciar una conversación de forma respetuosa o cordial. En muchos contextos formales, como el trabajo, la escuela o los correos electrónicos, estas fórmulas siguen siendo la manera más habitual de comenzar una conversación.

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La RAE también recuerda que, cuando se utilizan en textos escritos como cartas o correos electrónicos, es recomendable colocar dos puntos después del saludo para separar el encabezado del mensaje principal, por ejemplo: “Buenos días, María:” antes de comenzar el contenido del mensaje.

El idioma español evoluciona constantemente y se adapta a las costumbres de quienes lo hablan. Por eso, muchas expresiones pueden convivir sin que una sea incorrecta. En el caso de los saludos, cumplen la misma función: iniciar una conversación de manera cordial y respetuosa.

En definitiva, tanto “buen día” como “buenos días” son expresiones correctas dentro del español. La diferencia entre ellas está principalmente en el uso regional y en la tradición lingüística, lo que demuestra cómo el idioma evoluciona y se adapta a las distintas comunidades que lo utilizan.