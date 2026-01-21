En la Argentina, el inglés tiene acento femenino: las mujeres dominan el idioma mejor que los hombres + Seguir en









Un informe global de EF Education First destaca que, a diferencia del resto de América Latina, en la Argentina las mujeres superan a los hombres en el dominio del inglés y reducen la brecha de género.

La Argentina es líder regional en dominio del inglés con perspectiva de género.

Un informe anual ubicó a la Argentina como un caso destacado en América Latina, al revelar que las mujeres argentinas alcanzan niveles de inglés iguales o superiores a los de los hombres, en contraste con la tendencia regional y global.

El relevamiento internacional elaborado por EF Education First, asociación global de empresas educativas fundada en 1965, subrayó que el desempeño de la Argentina se diferencia del promedio regional. Mientras en la mayor parte de América Latina son los hombres quienes lideran el dominio del idioma, en el país son las mujeres quienes encabezan los niveles de conocimiento, lo que posiciona a la Argentina como un caso positivo y excepcional dentro del contexto regional.

El informe también muestra avances sostenidos hacia una mayor equidad de género en términos de desarrollo personal y profesional. El dominio del inglés aparece como una herramienta clave para acceder a mejores oportunidades laborales, aspirar a puestos calificados, ejercer liderazgos empresariales y realizar viajes de capacitación en el exterior, ámbitos donde el idioma se vuelve un factor decisivo.

Por qué la Argentina es líder regional en dominio del inglés con perspectiva de género En ese marco, Micaela Apóstol, Country Product Manager de EF Argentina y Uruguay, explicó que “las mujeres argentinas sienten desde temprano que dominar el idioma inglés las impulsa a competir en un mundo cada vez más global. Lo eligen como herramienta para expandir sus horizontes profesionales, para acceder a mejores trabajos, becas, capacitaciones internacionales y redes globales”.

La ejecutiva destacó además la importancia del aprendizaje temprano del idioma. “Ese dominio temprano me abrió puertas que nunca imaginé: a los 20 años trabajé en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro”, relató.

A nivel global, el estudio advierte que todavía persisten diferencias de género en el aprendizaje del inglés que representan un desafío a futuro. Según el informe, en 2025 el nivel de inglés de las mujeres se mantuvo estable, mientras que el de los hombres registró una leve caída, lo que contribuyó a reducir la brecha. Sin embargo, los hombres continúan mostrando un nivel superior al de las mujeres en 40 países, una cifra que no se modificó respecto del año anterior. Otro dato relevante señala que la brecha se profundiza entre los más jóvenes, lo que refuerza la necesidad de un acceso sostenido al aprendizaje del idioma a lo largo de la vida. En ese escenario, el desempeño argentino vuelve a destacarse y consolida al país como líder regional en dominio del inglés con perspectiva de género.

