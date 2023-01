Verano 2023: las mejores propuestas de Cariló para la temporada

Como cada año, la Cámara de Turismo de Cariló organiza diversas actividades para el entretenimiento de residentes y turistas: muestras de diseño, ferias sustentables, moda y activaciones con artistas emergentes.

Además de las propuestas que ofrece el municipio, la temporada 2023 llega con grandes iniciativas por parte del sector privado. Cariló Golf, por ejemplo, presenta una amplia agenda de eventos compuesta por desfiles de moda con reconocidos diseñadores como el Cariló Designer Edition con la producción de Guillermo Azar, el desfile Fashion Tour de Victor Corso y el Lage Experience by Volvo organizado por Victor Corso en el que el diseñador no sólo despliega sus prendas sobre la pasarela; en ella deja además su impronta, su esencia y su trayectoria a través de una minuciosa descripción de la confección de cada una de sus pasadas. El Golf también invita a los visitantes a disfrutar de un evento denominado Carpe Diem Encantado que se desarrolla en el restaurante del Golf. Es una experiencia para disfrutar el bosque desde adentro, con lo mejor de la cocina al aire libre de la mano del cocinero Pedro Demuru. Otras actividades que transcurren el lugar son: cine bajo las estrellas, propuestas con Bodegas, Arte y Golf, etc. Por último, Cariló Golf ofrece la posibilidad de disfrutar de torneos de Golf Nocturno, de la Copa Cariló Golf y de los torneos diarios organizados por múltiples marcas.

Lage Experience 2022 (2).jpg

Nelson Valimbri, Director de Cariló Golf, comenta “Se espera una temporada fuerte similar a la del 2020, pre-pandemia. La variable económica del país y toda la situación en torno al dólar hace que disminuyan los viajes al exterior y la gente elija destinos nacionales. Creo, además, que el argentino redescubrió la Argentina con la pandemia y aprendió a disfrutarla poniendo en valor las propuestas de calidad”.

Cariló se transformó en un destino aspiracional de miles de argentinos que llegan de visita durante todo el año. Con sus dunas y su frondoso bosque, se gana el corazón de quienes lo visitan por primera vez y se convierte prontamente en un paso obligado en cada visita a la Costa Atlántica Argentina.