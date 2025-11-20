Chau gorras: la nueva tendencia 2026 para cubrirse del sol y sumar un detalle con estilo + Seguir en









La temporada del calor está popularizando los accesorios livianos, que tienen un toque sutil y práctico para los días más pesados.

Los Bucket Hat son la nueva moda del verano 2026. Gentileza - HELLO! Magazine

Este verano trae cambios importantes en los accesorios que te acompañan diariamente. Las opciones más tradicionales le están dejando el lujar a los diseños frescos, amplios y pensados para ofrecer comodidad en una estación que se caracteriza por el calor agobiante.

Los nuevos modelos ya aparecen en vidrieras y pasarelas y están quedando como los favoritos entre la gente que quiere protegerse del sol y verse a la moda. Con colores interesantes, esta tendencia está ganando popularidad y hasta los famosos la están incorporando.

Bucket Hat Gentileza - The Guardian Bucket hat, la nueva tendencia 2026 Los bucket hats, que en Argentina se conocen mejor como "Pilusos", son el nuevo accesorio más elegido para la temporada. Si bien ya fueron tendencia en el 2019, ahora es la versión oversize la que se hizo viral gracias a su estructura flexible y su visera grande, que te cubre mucho más del sol. Además, este diseño tiene una vibra más urbana que combina con distintos estilos, desde un look descontracturado hasta un conjunto más armado.

Los modelos que llegan para 2026 se confeccionan en fibras como lino, algodón o textiles livianos que mantienen la forma sin tener que generar calor. Además, estas telas permiten usar el accesorio durante horas sin incomodidad en el verano.

Los colores más elegidos para usarlo son los tonos neutros y pasteles, como beige, blanco, celeste y negro. Entre las ventajas de esta tendencia, se encuentran:

Protección amplia frente al sol gracias a la visera más extensa.

Uso cómodo por las telas livianas y la forma holgada.

Adaptación sencilla a distintos estilos, desde bikini hasta un outfit entero. Para incorporarlo a tus looks, podés empezar por elegir prendas relajadas para combinarlo, como vestidos frescos, shorts o remeras amplias. Además, podés apostar por tonos más neutros para lograr distintas combinaciones. Entre los principales tips, también hay que tener en cuenta mantener accesorios discretos para que el bucket hat sea el protagonista.

