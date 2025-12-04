Este corte clásico será la tendencia del verano 2026 y se adapta a todo tipo de pelo + Seguir en









Una nueva propuesta para el estilo de cabello se vuelve furor por su comodidad y por la capacidad de adaptarse a distintos estilos.

El clavicut es la nueva tendencia en peinados para el 2026. Gentileza - Glamour México

Con la llegada del calor suelen aparecer las ganas de renovar el look y optar por opciones más cómodas y novedosas. Las peluquerías cambian constantemente sus propuestas en cortes de pelo, buscando siempre lo nuevo y marcar tendencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ahora, un estilo volvió a ganar terreno por ofrecer una alternativa equilibrada a quienes lo usan. La elección surgió como para quienes están buscando hacerse un cambio notable, pero sin tener que pasar a tener el pelo muy corto ni depender de demasiados productos.

Clavicut Gentileza - Vanitatis Clavicut: la nueva moda que se adapta a todo tipo de pelo El estilo conocido como clavicut se está volviendo el favorito para la temporada y se caracteriza por quedar justo a la altura de la clavícula. Esta medida permite que el cabello enmarque el rostro y conserve su movimiento.

La propuesta permite mantener una imagen glamurosa y con estilo sin sacrificar la comodidad. Celebridades como Selena Gómez, Juliana Gattas y Emilia Mernes lo usan desde hace tiempo, algo que colaboró para que el corte sea referencia en pasarelas y redes sociales.

Además, el largo que tiene se adapta a distintas rutinas: desde ondas suaves para quienes prefieren volumen hasta un lacio pulido para una apariencia más formal. También te permite atarlo fácilmente, algo muy buscado durante los días de altas temperaturas.

¿Cómo se adapta a cada tipo de pelo? Si bien hay muchos tipos de pelo, cada uno se adapta a su manera a este corte: Pelo lacio: El corte realza el contorno y ayuda a conseguir una imagen prolija sin mucho esfuerzo. La estructura recta potencia el efecto del largo medio y evita que le falte forma.

Pelo ondulado: La longitud reduce el peso y permite conservar ondas bien definidas. Es una opción atractiva para quienes buscan naturalidad sin agregar un volumen extra.

Rulos suaves: Funciona correctamente cuando se incorporan capas discretas para evitar exceso de cuerpo. Permite mantener forma sin perder control.

Pelo fino: El largo a la clavícula aporta una sensación de mayor cantidad. Este tipo de corte evita que el pelo se vea chato y suele sumar cuerpo de manera visual.

Pelo grueso: Se adapta bien, aunque puede requerir trabajo interno para aligerar. El largo reduce volumen, mejora el secado y ayuda a controlar el frizz del verano.

Temas tendencia