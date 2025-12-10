Chau mochilas: una nueva opción más práctica se vuelve tendencia en 2026 + Seguir en









En el año entrante llega un nuevo estilo para transportar tus cosas importantes todos los días que hará que todos se olviden de las mochilas.

La nueva tendencia que reemplazará a las mochilas en 2026.

Las mochilas fueron una gran compañía para estudiantes y trabajadores durante un largo tiempo, su capacidad de espacio para transportar las cosas que necesitas y los diseños ergonómicos que salieron en los últimos años lograron que se mantengan como el accesorio más usado en la sociedad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

No obstante, como todo cambia y los accesorios lo hacen al ritmo de la moda, en 2026 las mochilas serán reemplazadas por otro clásico que muchas personas ya usan por su versatilidad y comodidad en comparación con la mochila. Se trata de las Tote bags, bolsas adaptadas a necesidades modernas.

tote bag Por qué las Tote Bags serán la moda en 2026 Las Tote Bags se caracterizan por su versatilidad y comodidad, sí, pero también por su capacidad de estilo: cada persona puede adaptarlas a su forma de vestir para que sume a la manera en la que se presentan ante el mundo. Además, la mayoría de las marcas eligen usar materiales sustentables que no dañen al medioambiente y diseños originales, por lo que su uso representa un gran equilibrio entre la moda y la ecología.

Estos bolsos ya son un furor en las redes sociales y muchas personas eligen este tipo de accesorios sobre las mini bags o mochilas porque resultan más informales y menos pesadas: al no tener una estructura como las carteras o las mochilas, se siente mucho menos peso. Además, lo ideal es no sobrecargarla, algo que con las mochilas pasa siempre.

En Argentina ya se puede ver cómo de a poco, las tote bags van conquistando el terreno que antes le pertenecía a las mochilas.

Temas tendencia