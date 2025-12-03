¡Chau efecto glossy! Esta nueva tendencia 2026 para el maquillaje ya es furor en redes + Seguir en









La temporada trae un nuevo estilo para realzar el color en los labios, con un toque moderno y atractivo.

La nueva tendencia 2026 promete dejarte como una modelo en minutos. Gentileza - BYRDIE

Las tendencias en el maquillaje cambian con la temporada y las redes sociales potencian cualquier novedad. Con el nuevo clima y las vacaciones acercándose, los labios con acabado mate se transforman en una opción muy buscada por quienes quieren imponerse en cada evento al que vayan.

Si bien la textura mate ya tuvo su momento de gloria, ahora vuelve con un enfoque mucho más cuidado, donde la preparación previa y los pasos a seguir te permiten lograr un resultado más parejo y cómodo para el verano que viene.

Labios Mate Gentileza - Glamour Labios con textura mate: la nueva tendencia 2026 El acabado mate se volvió la opción favorita para quienes buscan tener un color pleno sin brillo. La fórmula suele dejar una superficie aterciopelada y definida, muy elegida para lograr un look pulido y moderno, como el que tienen las modelos.

De todas formas, este tipo de labial puede provocar sequedad si la piel no está acondicionada, así que la clave está en preparar la zona antes de aplicar cualquier producto. Cuando la base queda pareja, el resultado final se ve mucho más suave y mantiene mejor la intensidad del tono elegido.

¿Cómo preparar los labios para que el resultado sea bueno? El primer paso consiste en retirar células secas con una exfoliación suave. Puede hacerse con un cepillo blando, un scrub o una toalla tibia que afloje la piel áspera. Con ese punto resuelto, se suma un bálsamo nutritivo con ingredientes como manteca de karité o ceramidas, que ayuda a suavizar la superficie.

Ese momento previo favorece un acabado uniforme y reduce la aparición de líneas. Después se define el contorno con un delineador del mismo tono que el labial. Esa primera capa mejora la adherencia y evita que el color se mueva. Para cerrar, se aplican capas finas del labial mate, siempre evitando excesos que generen parches o acumulaciones. Dimensión y humectación: las claves para que salga bien Quienes buscan un efecto más versátil pueden sumar un toque de brillo nutritivo sobre el labial mate. Esa combinación permite ajustar el nivel de luz, sin perder la precisión en el contorno. Aunque muchas fórmulas prometen larga duración, la hidratación diaria sigue siendo necesaria. Al alternar el labial con bálsamos nocturnos, se evita la sequedad y se mantiene una superficie más saludable.

