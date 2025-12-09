El gobierno confirmó que pasará en Navidad: ¿Es feriado el 24 de diciembre? + Seguir en









Faltan 16 días para que llegue el próximo descanso laboral y es la fecha ideal para reunirse y celebrar antes de cerrar definitivamente el 2025.

Según el esquema del Gobierno, el 24 se mantiene laboral y el 25 será el único feriado oficial que queda en 2025.

A medida que avanza diciembre, muchas personas empiezan a organizar viajes, reuniones familiares y encuentros de fin de año. Y, como sucede cada temporada, vuelve a aparecer la misma duda: ¿qué pasará con los feriados en Navidad?

En este sentido, el Gobierno ya confirmó cómo quedará configurado el calendario de feriados para los últimos días del año. Así, con el 24 cada vez más cerca, muchos trabajadores se preguntan si la jornada será considerada de descanso, si habrá asueto administrativo o si funcionará como un día laboral normal. Conocé los detalles.

calendario Pixabay Qué días cae 24 y 25 de diciembre En 2025, las celebraciones de Navidad llegarán alineadas con un calendario que cae de manera bastante conveniente para quienes buscan descansar. El 24 de diciembre caerá miércoles, lo que significa que la tradicional Nochebuena se dará a mitad de semana.

Por lo que, el 25 será jueves, y este sí es feriado nacional inamovible en todo el país.

Con esta organización, quienes tengan la posibilidad de tomarse el viernes 26, o cuenten con horarios flexibles, podrían armar un fin de semana largo por fuera del calendario oficial.

navidad ¿Es feriado el 24 de diciembre? El 24 de diciembre no es feriado y tampoco figura como día no laborable en el calendario oficial de Argentina. Por lo tanto, se trata de una jornada laboral común, en la que rigen horarios habituales tanto para comercios como para la administración pública y la actividad privada. En algunos años, distintos gobiernos decretaron asueto administrativo para empleados públicos durante la tarde del 24, pero no es una regla fija ni forma parte del cronograma. Así, cualquier modificación quedará sujeta a decisiones específicas y de último momento. El único feriado que le queda a 2025 Luego del feriado del lunes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción, el calendario solo tiene un día festivo más antes de terminar el año: el 25 de diciembre por Navidad. Tené en cuenta que el 31, al igual que el 24, no es día de descanso, por lo que, el siguiente, recién aparece el 1 de enero y pertenece al cronograma del 2026.

