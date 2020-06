Polémica de Twitter: ¿Mulán era transgenero?

https://twitter.com/porquetendencia/status/1274029004929093632 "Mulan":

Pero, varios usuarios no coincidieron con esta idea, fundamentando con largos hilos de Twitter porque el personaje realmente no representa a una persona transgenero. En una de estas explicaciones, que fue compartido más de 3 mil veces, se fundamentó: “Mulán es una mujer que es obligada a seguir con el rol que las mujeres cumplen en China, su padre es soldado y lo llaman para ir a la guerra. Como su padre está muy mal, ella decide hacerse pasar por hombre para salvar a su padre”.

“La mayoría de personas que dicen que Mulán en realidad es trans, es por la canción ‘Mi reflejo’ pero vamos a analizar la letra de la canción y en qué contexto está cantada” explica el usuario autor del hilo, que luego continúa definiendo que Mulán no habla sobre ser o no mujer, sino qué tipo de mujer será.

Y es que en el contexto donde se da esa historia, se espera que la mujer pueda cumplir con estereotipos a los que Mulán no adhiere, y en eso se centraría esa canción, según comenta la publicación. “Porque sabe que su forma de ser no es aceptada por la sociedad y que eso podría traer el rechazo y la decepción de su familia, además del de ella al ser señalada por todos” sigue diciendo el hilo.

Por último, concluye entonces que lo que Mulán busca ser en la película es libre, no definir cuál es el género que la define, sino la posibilidad de hacer lo que ella le sienta cómoda por más de que sea mujer. La autora termina explicando porque realizó el hilo: “Porque decir que Mulán es trans es sacarle su lucha como mujer ante un sistema patriarcal y afirmar que si no encajas u odias el género que te imponen, sos hombre, pero no es así”.