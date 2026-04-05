Cocina argentina en Saavedra: un restaurante que reversiona clásicos culinarios con una mirada actual + Seguir en









Ubicado en una esquina histórica de Saavedra, Raíces Cocina Casera propone una lectura contemporánea de la gastronomía argentina, con una carta que recorre platos de raíz familiar en un espacio que combina patrimonio, ambientación de época y una propuesta pensada para todo el día.

Dirección: Crisólogo Larralde 3995, Saavedra.

En el barrio de Saavedra, Raíces Cocina Casera se presenta como una opción dentro del circuito gastronómico porteño para quienes buscan comida argentina tradicional en un formato actualizado. El proyecto, creado por la chef Fernanda Tabares, trabaja desde 2010 sobre el concepto de “Cocina de la Memoria”, una línea que recupera recetas de raíz familiar y las reinterpreta con técnica contemporánea.

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El restaurante funciona en un edificio patrimonial de 1913 que conserva elementos originales de su arquitectura. La esquina, de impronta clásica, se integra al entorno barrial a través de su deck exterior, mientras que el salón combina mobiliario de madera, iluminación cálida y una colección de objetos antiguos que remiten a la vida doméstica argentina y forman parte de la identidad del espacio.

Un menú que reinterpreta los platos de hogar con maestría La carta está organizada para distintos momentos del día. En desayuno y merienda incluye opciones como tostadas de pan casero, medialunas, bagel con jamón y queso y tostón con palta y huevo poché. La sección de sandwichería suma alternativas como vegetales grillados, bondiola braseada y pollo crispy, además de versiones en pan de chipá.

sorrentino del chef3 Raíces Cocina Casera. Entre las entradas aparecen preparaciones reconocibles como berenjenas parmesanas, provoleta marinada, croquetas de espinaca y revuelto gramajo, junto con ensaladas que incorporan ingredientes como pollo marinado o queso azul. Las pastas artesanales tienen un rol destacado, con platos como ñoquis con ragú de cordero, raviolones 3×3 y los sorrentinos de la chef, rellenos de pollo, panceta y mozzarella en salsa de hongos.

Raíces - platos (1) Raíces Cocina Casera. En los principales, la propuesta incluye carnes y platos de impronta casera como la bondiola braseada con puré de batata, la milanesa de bife de chorizo con papas y alioli de albahaca y el bife de chorizo relleno con provoleta y morrones. También se suman opciones como merluza apanada, risotto de pollo y hongos y el pastel de papa, uno de los platos más representativos del menú.

Raíces - platos (11) Raíces Cocina Casera. La sección dulce reúne clásicos como flan y budín de pan, junto con alternativas como la crème brûlée de dulce de leche con helado de pistacho y el almendrado con praliné. En bebidas, el restaurante ofrece limonadas, cócteles de autor con vermut y vinos nacionales. Además, el espacio ofrece un menú ejecutivo al mediodía durante la semana. Raíces - postres (1) Con una propuesta que articula tradición culinaria, técnica y contexto, Raíces Cocina Casera se consolida como una alternativa para comer en Saavedra, con una mirada actual sobre la gastronomía argentina.

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