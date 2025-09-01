Comer a esta hora puede afectar tu mente, según la psicología

Un hecho tan rutinario como la hora a la que comes puede tener consecuencias a nivel mental según la ciencia de la psicología.

La salud mental puede verse afectada por múltiples factores, entre ellos los horarios de sueño, las experiencias de vida e incluso los hábitos alimenticios. No solo importa qué comemos y cuántas veces al día lo hacemos, sino también en qué momento del día realizamos las comidas.

De acuerdo con la psicología, existe un horario poco recomendable para comer , ya que puede tener efectos negativos en el bienestar emocional. Los especialistas advierten además que lo ideal es mantener horarios fijos, porque el cerebro funciona mejor cuando sigue rutinas predecibles, lo que favorece el orden interno y disminuye el nivel de estrés.

Según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, cualquier modificación en los horarios de comida, incluso mínima, aumenta el riesgo de desarrollar estrés, ansiedad, depresión y otros trastornos psicológicos.

En este sentido, almorzar o cenar fuera de los horarios habituales puede favorecer la aparición de afecciones mentales, ya que altera el reloj biológico, un mecanismo central que regula los procesos metabólicos del organismo. Este sistema interno, conocido como ritmo circadiano, se basa en la alternancia de luz y oscuridad a lo largo del día y controla funciones esenciales como el ciclo de sueño y vigilia.

Uno de los hábitos más nocivos es cenar e irse a dormir de inmediato, ya que esto reduce de manera significativa la calidad del descanso. Como consecuencia, la persona puede sentirse más cansada al día siguiente y presentar síntomas como ansiedad, irritabilidad y falta de concentración.

El cerebro humano responde mejor a las rutinas, porque aportan seguridad y previsibilidad, elementos que desde un punto de vista evolutivo se asocian con la supervivencia. Comer a destiempo y sin horarios regulares no solo genera estrés y desorganización, sino que además incrementa la posibilidad de alimentarse en exceso y de manera poco consciente, lo que impacta tanto en la salud mental como en el bienestar físico.

frutos secos.jpg

Alimentos recomendados para conciliar mejor el sueño

Los especialistas recomiendan incorporar ciertos alimentos que favorecen la conciliación del sueño. En particular, sugieren aquellos ricos en triptófano, un aminoácido que estimula la producción de serotonina y melatonina, hormonas clave para regular el descanso. Dentro de este grupo se destacan los lácteos, los huevos y los frutos secos.

También es beneficioso sumar frutas como la banana, la cereza o el kiwi, que han demostrado efectos positivos sobre la calidad del sueño, ya que aportan de manera natural melatonina y magnesio. A su vez, las infusiones de manzanilla o tilo resultan aliadas en este proceso, gracias a su capacidad para relajar el sistema nervioso.

En contrapartida, se aconseja evitar la cafeína, el alcohol y las comidas pesadas o ultraprocesadas, ya que pueden alterar los ciclos del sueño y dificultar el descanso reparador.