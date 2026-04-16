ANSES continuará con los aumentos mensuales en mayo 2026: montos finales de todas las prestaciones

En mayo aumentan jubilaciones, AUH y asignaciones familiares. De cuánto es el aumento y por qué esta relacionado al dato inflacionario de marzo.

Los haberes de ANSES vuelven a subir en mayo por la inflación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continuará en mayo de 2026 con el esquema de aumentos mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con la fórmula de movilidad vigente . Busca ajustar los ingresos de manera más seguida para evitar que pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.

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El dato que define el incremento del próximo mes es la inflación de marzo , que el INDEC dio a conocer el martes. Ese porcentaje impacta en los haberes que se van a cobrar en mayo, ya que el sistema actual toma como referencia al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

De esta manera, tanto jubilados como beneficiarios de asignaciones sociales verán un nuevo aumento en sus ingresos. Sin embargo, el contexto inflacionario sigue siendo clave, ya que los incrementos buscan acompañar a los precios.

La inflación de marzo de 2026 tuvo el nivel más alto de los últimos 12 meses, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), fue del 3,4%. Entre los factores que explican esto se encuentran:

La cifra es más alta respecto a la de febrero, que fue del 2,9% y encadena 10 meses de incrementos intermensuales. Además, acumula un aumento del 9,4% en lo que va del año y del 32,6% interanual.

La influencia de factores estacionales como el regreso a las aulas.

Los nuevos ajustes en los precios de los combustibles.

El encarecimiento internacional del petróleo, producto de la crisis en Medio Oriente.

A partir de ese dato es que se determina de cuándo será el incremento que percibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales a partir de mayo.

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y para esta actualización se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Pesos Billetes Mariano Fuchila

Monto de las prestaciones de ANSES con aumento en mayo

Con el ajuste del 3,4%, los principales beneficios que paga ANSES tendrán nuevos valores desde mayo. A continuación, cómo quedan los montos estimados:

Jubilaciones y pensiones

El haber mínimo va a pasar a ser de $393.250,17. Por su parte, la jubilación máxima estimada alcanzará aproximadamente los $2.646.201,22.

Para compensar el impacto inflacionario en los sectores de menores ingresos, el Gobierno confirmó que siguirá vigente del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima.

De esta forma, el ingreso total de bolsillo para este grupo será de $463.250,17. Aquellos beneficiarios que superen el piso mínimo recibirán un proporcional de dicho refuerzo hasta alcanzar el tope mencionado.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539

PUAM con bono: $384.539

Pensiones no contributivas: $275.221

Pensiones con bono: $345.221

Asignaciones familiares y universales

También se actualizan los montos de las asignaciones:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $141.312

Cobro mensual efectivo: aproximadamente $113.050 (el 20% es retenido todos los meses hasta presentar la Libreta).

AUH por discapacidad: $460.133 (Cobro directo: cerca de $368.106)

Asignación por Embarazo (AUE): $141.312

SUAF (Asignaciones familiares)

Asignación por hijo (primer rango): $70.664

Hijo con discapacidad: $230.076

Si bien los nuevos valores ya fueron calculados en función de la fórmula actual previsional, todavía se encuentran pendientes de su oficialización a través del Boletín Oficial. Actualmente, el organismo está pagando los haberes correspondientes a abril, que ya contemplan el último ajuste basado en la variación del índice de precios de febrero.

En los próximos días ANSES dirá cómo va a ser el calendario de pagos para mayo. Usualmente, los pagos se organizan dependiendo el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.