Un fósil de 250 millones de años demostró que los ancestros de los mamíferos ponían huevos

Se trata de un embrión fosilizado hallado en Sudáfrica, que pertenece a un Lystrosaurus. Este ancestro de los mamíferos sobrevivió a un evento de extinción hace 252 millones de años conocido como la "Gran Mortandad".

El fósil fue hallado en Sudáfrica y pertenece a un embrión de Lystrosaurus.

Un grupo de investigadores descubrió que los ancestros de los mamíferos ponían huevos, tras estudiar un fósil de 250 millones de años . Se trata de un embrión de Lystrosaurus, hallado en Sudáfrica, cuyo descubrimiento arroja luz sobre una extraordinaria historia de supervivencia.

El fósil, hallado en Sudáfrica , pertenece a un embrión de Lystrosaurus , un ancestro de los mamíferos famoso por sobrevivir a un evento de extinción hace 252 millones de años conocido como la " Gran Mortandad ", de acuerdo con un estudio publicado en la revista PLOS One .

Los científicos hizo una tomografía computarizada de alta resolución y un sincrotrón , que produce rayos X más brillantes que el sol; en eso, descubrió que las mandíbulas del embrión de Lystrosaurus no estaban completamente fusionadas.

Este rasgo, solo presente en los embriones de aves y tortugas modernas, demuestra que el embrión de Lystrosaurus había estado dentro de un huevo cuando murió , según declaró a CNN el autor principal del estudio, Julien Benoit , profesor asociado del Instituto de Estudios Evolutivos de la Universidad de Witwatersrand, en Sudáfrica .

“Esta es la primera vez que podemos afirmar con seguridad que los ancestros de los mamíferos, como el Lystrosaurus, ponían huevos , lo que supone un verdadero hito en este campo”, declaró.

fosil de huevo de mamifero El fósil también puede explicar por qué el pequeño dinosaurio sobrevivió a la "Gran Extinción" del período Pérmico. CNN

El fósil también puede explicar por qué el pequeño dinosaurio sobrevivió a la "Gran Extinción" del período Pérmico, en el que el 90% de todos los seres vivos murió a medida que el planeta se volvía mucho más cálido y seco: “El Lystrosaurus vivía en un entorno muy seco, similar a un desierto”, por lo que buscaba terrenos donde sobrevivir a períodos de sequía, detalló Benoit.

Los hallazgos tienen importantes implicaciones para la comprensión del origen de la lactancia entre los mamíferos, lo que permite concluir que la capacidad de secretar leche para alimentar a las crías probablemente evolucionó entre el período Triásico temprano y tardío (hace entre 252 y 201 millones de años) después de la extinción masiva.

Además, el estudio "proporciona un sólido respaldo" a la hipótesis de que la lactancia pudo haber evolucionado inicialmente no como una forma de nutrir a la descendencia, sino para mantener húmedos y, por lo tanto, mejor protegidos los huevos correosos puestos por los ancestros mamíferos, dijo Benoit.

Un fósil clave revela cómo el cerebro evolucionó para conquistar el vuelo

El estudio de un antiguo fósil permitió a científicos comprender que las aves y los pterosaurios no compartieron el mismo camino evolutivo al adaptarse al vuelo. Mientras las aves aprovecharon un cerebro ya preparado por sus antepasados terrestres, los pterosaurios desarrollaron esa estructura neurológica en paralelo con la aparición de sus alas.

El avance fue posible gracias al hallazgo de Ixalerpeton, un reptil emparentado con los pterosaurios descubierto en Brasil en formaciones del Triásico de unos 233 millones de años. A partir de este ejemplar, los investigadores reconstruyeron en tres dimensiones el cerebro de más de 30 especies, entre ellas aves primitivas, dinosaurios y cocodrilos.