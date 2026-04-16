En medio del calendario de feriados, hay algunas fechas que no están señaladas, pero modifican la rutina de miles de personas. Este tipo de jornadas les corresponde a las celebraciones especiales de cada una de las localidades de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo sus aniversarios fundacionales.
Feriado en Buenos Aires: el fin de semana largo que nadie esperaba y todos necesitaban
Si bien no es muy conocida, esta fecha cambia la rutina de dos localidades que gozarán de un día libre exclusivo.
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En este caso, el día libre va a generar un fin de semana largo exclusivo para dos pueblos, donde los trabajadores podrán aprovechar para cortar con la rutina y recuperar fuerzas antes de encarar la siguiente semana. Si bien no impacta en todo el país, es una gran oportunidad para visitar estos sitios y disfrutar de su historia.
Por qué es feriado el 17 de abril de 2026
El viernes 17 de abril de 2026 tiene un significado especial en algunas localidades bonaerenses, ya que la fecha celebra sus aniversarios fundacionales, en donde se organizan actos oficiales y eventos locales.
Uno de los lugares beneficiados es Tornquist, ciudad que conmemora su creación el 17 de abril de 1883. Este año se cumplen 143 años desde ese momento, motivo por el cual se decretó un día no laborable para la administración pública y entidades educativas. En el ámbito privado, la adhesión queda a criterio de cada empresa o comercio, pero no es obligatorio.
El origen de Tornquist se debe al impulso del empresario Ernesto Tornquist, quien promovió el desarrollo de una colonia agrícola en la región. La llegada de inmigrantes, especialmente de origen alemán, marcó la identidad del lugar y su crecimiento a lo largo del tiempo. Durante cada aniversario, el municipio organiza actividades con participación de instituciones, escuelas y vecinos.
La otra localidad en cuestión es la localidad de Erize, en el partido de Puan. Ahí, el 17 de abril de 1899 se inauguró la línea ferroviaria Guaminí-Saavedra, un hecho que impulsó el nacimiento del poblado. El desarrollo de Erize se organizó alrededor de la estación, con comercios, viviendas y servicios básicos que fueron surgiendo acompañando la expansión del ferrocarril.
Francisco Erize fue parte importante de este crecimiento, ya que además de establecerse en la zona en 1883, adquirió unas 300 hectáreas para facilitar la instalación de la estación y colaboró con la cesión de tierras.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- 1 de enero: Año Nuevo
- 16 y 17 de febrero: Carnaval
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 3 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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