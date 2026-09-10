El BCRA espera una oferta de u$s4.400 millones de empresas y provincias para apuntalar la compra de dólares

Las colocaciones de deuda corporativa y provincial se convirtieron en una nueva fuente de divisas para el mercado cambiario. El Central ya compró más de u$s14.000 millones en el año y, pese a la menor liquidación del agro, podría contar con un flujo adicional de divisas en los próximos meses.

Vladimir Werning , vicepresidente del Banco Central (BCRA) , brindó una charla en el IAEF, donde trazó un panorama sobre la economía y dejó algunos datos relevantes para anticipar hacia dónde puede moverse la dinámica de compra de reservas durante lo que resta del año. Por lo pronto, el BCRA espera un flujo extra de dólares que podría permitirle compensar la menor oferta estacional de divisas del agro del segundo semestre.

Uno de los principales puntos estuvo relacionado con las colocaciones de títulos de deuda de empresas y provincias y el ingreso de esos dólares al mercado cambiario . Según la presentación, desde el 1° de octubre se colocaron u$s 20.200 millones , de los cuales u$s 15.800 millones ingresaron al mercado local de cambios .

La diferencia entre ambos montos alcanza los u$s4.400 millones y representa una potencial fuente adicional de oferta de divisas para los próximos meses. El dato cobra especial relevancia de cara al último tramo del año, cuando la liquidación del agro suele perder fuerza estacionalmente . De todas maneras, para el período septiembre-diciembre se proyecta un flujo de divisas del agro al MULC que podría alcanzar los u$s12.160 millones, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

Según pudo reconstruir Ámbito , sumado a otras fuentes como Politikon Chaco y PPI, seis jurisdicciones realizaron siete colocaciones de deuda por más de u$s4.000 millones entre julio de 2025 y julio de 2026.

Córdoba encabezó las emisiones, con u$s725 millones en julio de 2025 y otros u$s800 millones a comienzos de 2026. También salió al mercado CABA —que mejoró recientemente su calificación— con u$s600 millones; Santa Fe, con u$s800 millones; Entre Ríos, con u$s300 millones; Chubut, con u$s650 millones; y Neuquén, con u$s500 millones.

Vale aclarar que los datos corresponden exclusivamente a emisiones internacionales en dólares y no incluyen las colocaciones realizadas en el mercado local. Así, el informe de Politikon confirma, además, que el stock de títulos públicos provinciales registró un crecimiento real interanual del 9,7% al cierre del primer trimestre de 2026.

Y la actividad podría continuar. Por el momento, se espera que San Juan y Santa Cruz sean las próximas provincias en buscar financiamiento internacional, aunque las operaciones todavía siguen pendientes. Santa Cruz anunció a fines de julio que buscaría salir al mercado por u$s600 millones, mientras que San Juan se prepara para debutar en Wall Street con una colocación por otros u$s600 millones.

Las empresas también aceleraron las emisiones

Las compañías también tuvieron un rol central en el regreso del financiamiento en dólares. Solo durante el primer semestre de 2026, las empresas energéticas colocaron u$s5.307 millones en obligaciones negociables, con YPF, Pampa Energía, Edenor, Pluspetrol y Vista entre los principales emisores.

La actividad continuó durante el segundo semestre, con nuevas emisiones de compañías como Tecpetrol, Profertil, CGC, MSU Green Energy y Galicia.

El fenómeno, junto con el regreso de las provincias al mercado de deuda, contribuyó a incrementar la disponibilidad de divisas. Según los datos presentados por el BCRA, al 26 de agosto las colocaciones de títulos de deuda de empresas y gobiernos provinciales acumulaban u$s20.200 millones, de los cuales u$s15.800 millones habían ingresado al mercado local de cambios.

Otro dato relevante de la presentación de Werning tiene que ver con las transferencias de dividendos al exterior. Durante 2026 se produjo una fuerte aceleración de los giros, por un monto cercano a los u$s4.000 millones, llevando el flujo nuevamente a niveles que no se observaban desde 2016 y 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Cómo viene el ritmo de compra de reservas y qué oferta adicional espera el BCRA

Mientras crecen los flujos financieros provenientes de empresas y provincias, el Banco Central acumula compras por u$s14.196 millones en lo que va de 2026.

La dinámica compradora, sin embargo, perdió velocidad durante agosto. En ese mes, el Central adquirió u$s768 millones, el menor registro mensual del año, frente a los u$s2.162 millones de julio y los u$s2.596 millones de mayo.

En paralelo, las reservas internacionales brutas se mantienen por encima de los u$s50.000 millones, cerca de sus niveles más altos desde 2019.

Mientras crecen los flujos financieros provenientes de empresas y provincias, el BCRA acumula compras por u$s14.196 millones en lo que va de 2026.

La dinámica compradora, sin embargo, perdió velocidad durante agosto. En ese mes, el Central adquirió u$s768 millones, el menor registro mensual del año, frente a los u$s2.162 millones de julio y los u$s2.596 millones de mayo.

De cara a los próximos meses, parte de la atención estará puesta sobre esa brecha de u$s4.400 millones entre los títulos colocados y los dólares que efectivamente ingresaron al mercado cambiario. Si una porción de esos fondos finalmente se liquida, podría aportar una fuente adicional de oferta y facilitar la continuidad de las compras de reservas del BCRA.

Sin embargo, no todo ese monto necesariamente llegará al mercado cambiario. El propio Central estima que empresas y provincias enfrentan unos u$s2.300 millones en vencimientos financieros en dólares y recompras anunciadas durante el tercer y cuarto trimestre, compromisos que podrían absorber parte de los fondos captados.

Así, entre la oferta estacional del agro y los dólares provenientes de las colocaciones de deuda, el BCRA busca sostener la acumulación de reservas y reforzar su poder de fuego de cara al año electoral, al mismo tiempo que intenta mantener contenido el tipo de cambio.