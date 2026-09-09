¿Por qué nos cuesta tirar cosas? El significado de guardar objetos viejos, según la psicología

Desde recuerdos familiares hasta objetos sin uso, conservar pertenencias puede expresar vínculos, experiencias y una forma particular de relacionarse con el pasado.

Hay casas donde cada cajón parece guardar una pequeña historia: entradas de cine, cartas, ropa que ya no se usa, juguetes de la infancia o artefactos, que llevan años sin cumplir ninguna función. Para la ciencia psicológica , conservar estos elementos puede tener una explicación, que va mucho más allá de la simple costumbre de juntar cosas.

Aunque desde afuera algunos objetos parezcan inútiles, para quien los conserva pueden estar asociados con personas, etapas, experiencias o momentos significativos . Esa relación emocional ayuda a entender por qué tirar determinados objetos puede generar incomodidad, culpa o incluso la sensación de estar desprendiéndose de una parte de la propia historia.

Guardar objetos antiguos puede estar relacionado con una fuerte conexión entre las pertenencias y la memoria autobiográfica . Una vieja fotografía, una prenda o una carta pueden funcionar como una especie de puente hacia una época determinada. El objeto no vale solamente por lo que es, sino por aquello que representa.

Los especialistas remarcan que quienes conservan estos elementos pueden estar vinculados con una tendencia a pensar en escenarios futuros y buscar cierta sensación de preparación frente a situaciones inciertas. En ese sentido, guardar algo que quizá algún día sea necesario puede brindar una sensación de seguridad .

También aparece otro componente: la relación con la propia historia. Algunas personas establecen conexiones particularmente fuertes entre determinados objetos y etapas de su vida , relaciones o personas. Así, desprenderse de una pertenencia puede sentirse como algo más que ordenar un placard: puede parecer que se está dejando atrás un momento personal.

Los bienes materiales, además, pueden formar parte de la identidad. Para los expertos, aquello que tenemos puede influir en la manera en que nos vemos y en cómo creemos que los demás nos perciben. Esto permite entender por qué dos personas pueden reaccionar de manera completamente distinta frente al mismo objeto. Para una, una caja llena de cartas puede ser papel acumulado; para otra, puede representar años de amistades, vínculos familiares o experiencias irrepetibles.

Cada hogar reúne objetos que forman parte de distintas etapas de la vida. Magnific

El valor afectivo de los objetos como marcadores de identidad

No todos los objetos tienen el mismo peso emocional. Una taza heredada de un familiar, una camiseta usada durante un momento importante o un cuaderno de la adolescencia pueden convertirse en marcadores de identidad.

El concepto permite entender que las pertenencias no funcionan únicamente por su utilidad. También pueden representar quiénes fuimos, quiénes somos o quiénes sentimos que queremos seguir siendo. La identidad personal incluye recuerdos, valores, objetivos y experiencias que dan continuidad a la percepción de uno mismo.

En este punto aparece una diferencia importante: guardar recuerdos no equivale a acumular compulsivamente. Tener cajas con fotografías familiares o conservar objetos de una persona querida no significa que exista un trastorno.

El problema aparece cuando la dificultad para desprenderse de las cosas genera un impacto concreto. El trastorno de acumulación se caracteriza por una dificultad persistente para descartar pertenencias, incluso cuando tienen poco valor objetivo. Puede estar acompañado por desorganización y, en muchos casos, adquisición excesiva de nuevos objetos.

La acumulación problemática puede llegar a afectar los espacios disponibles dentro de la vivienda, las relaciones familiares o las actividades habituales. Ese impacto en la vida cotidiana es uno de los elementos que permite diferenciar una conducta sentimental de una situación que merece evaluación profesional.

Cómo aprender a soltar sin sentir culpa ni pérdida

Deshacerse de objetos con carga emocional puede resultar difícil porque la decisión no parece ser simplemente “guardar o tirar”. Muchas veces implica preguntarse qué lugar ocupa ese elemento en la propia historia.

Una estrategia posible consiste en separar el objeto de su recuerdo. Una fotografía puede conservar una experiencia sin necesidad de guardar todas las pertenencias relacionadas con ella. En otros casos, puede servir registrar digitalmente determinados documentos, cartas o imágenes antes de decidir qué hacer con el original.

También puede ser útil evitar las decisiones impulsivas. Si un objeto genera demasiada resistencia, guardarlo durante un tiempo fuera de la vista puede permitir que la carga emocional disminuya. Russell Belk explicó que tomar distancia de determinadas posesiones puede hacer que, con el paso del tiempo, algunas pierdan parte de la intensidad emocional que tenían inicialmente.