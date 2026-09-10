Stephen Graham se une al elenco de la película secuela de "Heat" + Agregar ámbito en









Leonardo DiCaprio y Adam Driver llevan tiempo vinculados al proyecto, y a principios de este año Christian Bale se unió al reparto.

Graham se une al reparto de la secuela del clásico de 1995.

El reconocido actor Stephen Graham se unió al reparto de Heat 2, la esperada película secuela del clásico de atracos del director Michael Mann.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estrenada en 1995, Heat contó con Al Pacino en el papel de un detective que persigue a un ladrón (Robert De Niro), y la devoción de ambos hombres por sus respectivos mundos se reflejaba mutuamente. Se considera una de las grandes películas de los años 90.

Qué se sabe sobre la secuela de Heat Desde hace varios años se está trabajando en una secuela de la película favorita de los fans, y Mann planea adaptar para la gran pantalla su novela secuela de 2022, que transcurre antes y después de los acontecimientos de la primera película.

Leonardo DiCaprio y Adam Driver llevan tiempo vinculados al proyecto, y a principios de este año Christian Bale se unió al reparto.

Aunque los papeles no han sido confirmados, se rumorea que Graham interpretará una versión más joven de Neil McCauley, personaje que De Niro encarnó magistralmente en la película de 1995, según el portal Variety.

Según los informes, Bale está considerado para el papel del detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, Vincent Hanna, interpretado por Pacino, y se espera que DiCaprio interprete al personaje de Val Kilmer y mano derecha de McCauley, Chris Shiherlis. Este papel llega tras el éxito de Graham con la exitosa serie de Netflix Adolescence y la serie de Disney+ A Thousand Blows. Actualmente se encuentra en Venecia para el estreno de Bunker de Florian Zeller, en la que comparte cartel con Penélope Cruz y Javier Bardem, y próximamente se le podrá ver en la serie de Apple TV+ Nocturne, a partir del 30 de octubre.