Conocé la nueva tendencia del mercado inmobiliario que modifica los espacios verdes de tu hogar

El concepto de traer las vacaciones a tu hogar se hace presente con frecuencia en estos proyectos innovadores en el ámbito privado.

El mercado inmobiliario incorpora nuevas tendencias para diferenciar proyectos residenciales y sumar servicios orientados al bienestar. Dentro de ese escenario comenzó a ganar espacio un formato que adapta el concepto de las tradicionales lagunas artificiales a superficies más reducidas.

Las denominadas Small Lagoon son una alternativa para desarrolladores , grupos hoteleros, barrios privados y propietarios de terrenos interesados en sumar un atractivo distinto dentro de sus emprendimientos. La propuesta de agua cristalina, playas de arena blanca y espacios recreativos en dimensiones más compactas son un llamativo paisaje cercano a lo natural. Este modelo busca trasladar la experiencia de una laguna de gran escala a proyectos con menor disponibilidad de superficie.

El crecimiento de este concepto coincide con una búsqueda cada vez más marcada por amenities que aporten valor agregado a los desarrollos inmobiliarios. Los espacios vinculados con el contacto al aire libre ocupan un lugar relevante dentro de esa tendencia. Las Small Lagoon se presentan como una opción diferente frente a las piscinas tradicionales. El objetivo consiste en ofrecer múltiples usos recreativos dentro de un entorno residencial o turístico.

superficies de entre 500 y 4.000 metros cuadrados

aguas cristalinas de tonalidad turquesa

playas de arena blanca

espacios aptos para actividades recreativas

tecnología de floculación ultrasónica

sistema Eco Heated para climatización remota

Las empresas responsables del desarrollo sostienen que estas instalaciones ofrecen una experiencia con costos inferiores a los de una piscina convencional. Esa característica despierta interés en distintos segmentos del mercado. La incorporación de tecnología específica permite reducir tareas de mantenimiento. El sistema evita el uso de hormigón pintado, una característica que elimina tareas periódicas de repintado y reparaciones sobre las superficies de concreto.

Otro aspecto diferencial aparece en la tecnología aplicada a la construcción y al mantenimiento. El sistema incorpora floculación ultrasónica para agrupar partículas suspendidas en el agua y favorecer los procesos de filtrado sin necesidad de productos químicos. Las dimensiones reducidas también generan ventajas durante las etapas de planificación. Los tiempos de diseño resultan más breves que los requeridos para proyectos de mayor escala.

Los procesos vinculados con autorizaciones y permisos presentan una menor complejidad debido a las características de estas instalaciones. Esa situación permite avanzar con mayor rapidez en distintas etapas del desarrollo. Las lagunas mantienen funcionalidades similares a las versiones más extensas. Los usuarios pueden nadar y realizar actividades recreativas dentro de un entorno pensado para recrear la experiencia de playa.

La propuesta incorpora además la tecnología Eco Heated. Este sistema permite modificar la temperatura del agua a distancia para ofrecer condiciones de uso durante todo el año. La climatización no requiere energía adicional, siendo un diferencial del producto.

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Cómo se introduce en las casas de campo

Los countries y desarrollos residenciales del Gran Buenos Aires comenzaron a incorporar lagunas artificiales como parte de sus amenities principales. La tendencia también alcanzó proyectos ubicados en la Costa Atlántica.

Las Crystal Lagoons de mayor tamaño mantienen una presencia importante dentro de los emprendimientos premium. En estos casos, las superficies suelen alcanzar aproximadamente 3,5 hectáreas. Las lagunas de gran escala permiten la práctica de actividades náuticas sin motor. Esa posibilidad agrega nuevas opciones recreativas para residentes y visitantes.

Las playas de arena complementan la propuesta de estos desarrollos. El objetivo consiste en trasladar características propias de destinos turísticos a entornos residenciales. La valorización del metro cuadrado aparece entre los factores asociados a este tipo de amenities. Los desarrolladores consideran que estos espacios acompañan nuevas formas de habitar y disfrutar los proyectos inmobiliarios.

Entre los proyectos que incorporaron este tipo de amenity se encuentran:

Terralagos, en Canning

Lagoon Pilar, en Pilar

Openn Pilar, en Pilar

Remeros Beach, en Tigre

Developer AQUA, en Mar del Plata

LOOM Lagoon, en Pinamar

La expansión del concepto alcanzó posteriormente a otros proyectos residenciales. Distintos emprendimientos comenzaron a incorporar formatos similares dentro de sus planes de desarrollo por lo que las Small Lagoon reflejan una nueva etapa dentro de la oferta de amenities residenciales.