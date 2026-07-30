Chau televisores: la tendencia económica a los Smart TV gigantes

Los proyectores inteligentes ganan espacio como alternativa para disfrutar pantallas de hasta 120 pulgadas, con una inversión menor.

Los proyectores inteligentes permiten disfrutar imágenes de hasta 120 pulgadas y se convierten en una alternativa cada vez más elegida para el hogar.

Los proyectores inteligentes se consolidan como una de las principales alternativas a los televisores de gran tamaño . Gracias a la incorporación de sistemas operativos como Android TV, la posibilidad de acceder a plataformas de streaming y precios cada vez más competitivos, estos equipos ganan terreno entre quienes buscan una experiencia similar a la de un cine en casa .

Además de ofrecer imágenes de más de 100 pulgadas , los proyectores tienen otra ventaja: cuando no están en uso, prácticamente desaparecen del ambiente . Esto evita que un gran televisor permanezca ocupando espacio visual y permite mantener una estética más limpia en el hogar .

Otro de los aspectos destacados es el confort visual. Al proyectar la imagen sobre una pared o pantalla, la luz llega por reflexión y no de manera directa a los ojos, lo que puede resultar más cómodo durante largas sesiones de películas o series .

Uno de los principales atractivos de los proyectores es que permiten obtener imágenes de 100 o 120 pulgadas sin necesidad de invertir en un televisor de dimensiones similares, cuyo precio suele ser considerablemente más elevado.

A esto se suma que la mayoría de los modelos actuales incorporan Android TV u otros sistemas inteligentes, lo que facilita el acceso a aplicaciones como Netflix, YouTube o Disney+ sin depender de dispositivos externos . Además, al apagarse, el equipo deja de ser protagonista en la decoración del ambiente.

Precios de proyectores en Argentina: ¿cuánto cuesta armar un cine en casa?

En el mercado argentino, los proyectores de entrada pueden conseguirse entre $170.000 y $270.000, aunque existen modelos más avanzados con mejores prestaciones y precios superiores.

Muchas tiendas ofrecen financiación en cuotas, envíos sin cargo y promociones especiales, lo que facilita el acceso a esta tecnología. El valor final dependerá de factores como la resolución, el brillo, el tipo de fuente de luz y las funciones inteligentes incorporadas.

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Las 5 características clave antes de elegir tu proyector

Antes de comprar un proyector conviene prestar atención a cinco aspectos fundamentales: luminosidad, resolución nativa, fuente de luz, distancia de proyección y conectividad. Estos elementos determinarán tanto la calidad de la imagen como la experiencia de uso.

En habitaciones oscuras suelen ser suficientes equipos de entre 1.000 y 2.000 lúmenes, mientras que para ambientes con luz natural se recomienda optar por modelos de 3.000 lúmenes o más. En cuanto a la resolución, lo ideal es elegir un equipo con resolución Full HD (1080p) como mínimo y verificar que esa sea la resolución nativa del dispositivo, ya que muchos proyectores anuncian compatibilidad con contenido 4K, aunque no proyecten esa calidad de forma real.

También es importante revisar las opciones de conexión disponibles, como HDMI, USB, Wi-Fi y Bluetooth, para garantizar la compatibilidad con otros dispositivos y aprovechar todas las funciones del equipo. Cuantas más alternativas de conectividad tenga el proyector, mayor será su versatilidad para el uso diario.

Aunque los televisores siguen siendo la opción preferida en muchos hogares, la evolución de los proyectores demuestra que ya no son un producto exclusivo para salas de cine o presentaciones. Con mejores prestaciones y precios más accesibles, se posicionan como una alternativa cada vez más atractiva para quienes buscan una experiencia audiovisual inmersiva sin realizar una inversión tan elevada.