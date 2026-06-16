Los bancos achican sucursales y liberan metros: cómo impacta en el mercado inmobiliario

La transformación digital está cambiando la forma en que los argentinos manejan su dinero. De la mano de estos cambios, también se está r econfigurando el mapa inmobiliario comercial de las ciudades. La expansión de los pagos electrónicos, las aplicaciones bancarias y las terminales de autoservicio está reduciendo la necesidad de grandes sucursales físicas.

Según un informe de Colliers Argentina, el sistema bancario cuenta actualmente con más de 3.200 sucursales distribuidas en distintos puntos del país. Sin embargo, durante los últimos cinco años la red física se redujo un 11%, lo que equivale al cierre de 510 sucursales.

Lejos de representar una retirada total del espacio físico, el fenómeno refleja un cambio en el modelo de atención. Las entidades financieras están abandonando el concepto tradicional de sucursal, centrado en las operaciones de caja y trámites presenciales, para avanzar hacia formatos más pequeños, tecnológicos y enfocados en el asesoramiento.

"La transformación del retail bancario no debe leerse como una retirada del espacio físico, sino como una evolución del formato. La sucursal sigue siendo relevante, pero cambia su función: menos superficie destinada a operaciones transaccionales y más espacios orientados al asesoramiento, la tecnología y la experiencia del cliente", explicó Juan Manuel Troncoso, Broker Senior de Retail de Colliers Argentina.

El cambio también se refleja en la superficie ocupada. Mientras que históricamente una sucursal bancaria promedio demandaba entre 500 y 600 metros cuadrados, los nuevos formatos se mueven en rangos de entre 150 y 200 metros cuadrados. La diferencia no es menor: cada proceso de reducción libera cientos de metros en corredores comerciales consolidados.

La adopción masiva de herramientas digitales ayuda a explicar esta tendencia. El informe destaca que Argentina lidera la región en el uso de pagos mediante código QR, con una preferencia del 84%, un dato que muestra cómo gran parte de las operaciones que antes requerían una visita al banco ahora pueden realizarse desde un celular. En consecuencia, las sucursales dejan de ser centros de transacciones cotidianas para convertirse en espacios destinados a resolver consultas complejas, ofrecer asesoramiento financiero y fortalecer el vínculo con los clientes dentro de una estrategia omnicanal.

Los locales que dejan los bancos, una oportunidad para el real estate comercial

Desde la óptica inmobiliaria, la reconversión bancaria abre una ventana de oportunidades difícil de ignorar. Los inmuebles que ocupan las entidades financieras suelen reunir características muy valoradas por los operadores comerciales: ubicaciones estratégicas, alta visibilidad, importantes frentes sobre avenidas o calles principales, accesibilidad y superficies amplias.

Además, muchas sucursales fueron desarrolladas durante décadas en esquinas emblemáticas o zonas de gran circulación peatonal y vehicular. Esto convierte a los espacios liberados en activos especialmente atractivos para nuevos usos. "El activo que ocupa o deja disponible una entidad bancaria no es un local cualquiera. Suelen ser inmuebles bien ubicados, con superficies generosas y condiciones difíciles de replicar. Por eso, la oportunidad no está solo en ocupar esos metros, sino en adaptarlos a nuevos usos comerciales que demandan cercanía, experiencia y capilaridad urbana", señaló Troncoso.

En un contexto donde muchas marcas buscan expandirse sin asumir los costos de desarrollos desde cero, estos espacios aparecen como una alternativa eficiente para acelerar planes de crecimiento. El informe identifica varios segmentos con potencial para absorber esta nueva oferta. Entre ellos sobresalen los gimnasios, que requieren superficies amplias y buena accesibilidad, los centros de salud y consultorios médicos, que valoran especialmente las ubicaciones consolidadas y los supermercados de proximidad, un formato que continúa expandiéndose en distintos barrios.

También aparecen oportunidades para showrooms de marcas, tiendas deportivas, cadenas de electrodomésticos y espacios de servicios que buscan presencia en zonas de alto tránsito. En muchos casos, la posibilidad de subdividir las plantas permite adaptar los inmuebles a diferentes necesidades comerciales y maximizar su rentabilidad.

Del banco tradicional al espacio híbrido

La transformación no solo afecta a los inmuebles que quedan vacantes. También redefine las características de las sucursales que permanecen activas. El informe de Colliers observa una evolución hacia modelos híbridos, con una mayor integración de tecnología, atención remota, terminales inteligentes y espacios diseñados para experiencias más personalizadas. La tendencia replica lo que ya ocurre en otros segmentos del retail, donde el local físico sigue siendo importante, pero debe cumplir una función más específica dentro del recorrido del consumidor.

En este nuevo escenario, la competencia por las mejores ubicaciones comerciales podría intensificarse. A medida que los bancos reducen superficie y liberan metros cuadrados en puntos estratégicos, otros operadores encuentran oportunidades para ganar presencia en áreas donde históricamente era difícil acceder a espacios disponibles.