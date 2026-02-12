Un perro mordió a una therian que se le acercó para jugar

Este incidente recuerda a lo ocurrido en Córdoba, donde una mujer denunció que su hija de 14 años fue mordida por therians mientras salía del colegio.

En La Matanza , provincia de Buenos Aires, un perro mordió a una joven después de esta intentara interactuar con él de forma juguetona . La adolescente, que estaba usando una máscara con orejas de lobo y una cola, se identifica como therian , un término que describe a personas que experimentan una identificación interna con un animal no humano .

Este hecho se suma a una denuncia en Córdoba , donde un grupo de personas de esta comunidad persiguieron y mordieron a una adolescente de 14 años en un ataque similar.

Ambos casos pusieron en el centro de la discusión pública las implicancias de la autopercepción y su convivencia con la sociedad y las mascotas en entornos urbanos. A continuación, conocé los detalles.

El incidente ocurrió en La Matanza y en la publicación del medio local "El Nacional de Matanza" se observa cómo la adolescente, que estaba usando una máscara de lobo y mostrando algunos de los comportamientos típicos de un therian , intenta acercarse a la mascota sin percatarse de que esta se sentía amenazada .

La situación es captada por un transeúnte que, ante la escena, graba el momento exacto en que el perro, probablemente asustado por el comportamiento inusual, le muerde el brazo . La joven, sorprendida por el ataque, inmediatamente retrocede y se aleja, sin sufrir heridas graves .

De acuerdo a lo que relató la madre de la víctima al medio local "Somos el Norte", la adolescente estaba saliendo del colegio Domingo Faustino Sarmiento cuando un grupo de tres o cuatro jóvenes la comenzó a olfatear y perseguir mientras usaban máscaras de lobos y perros.

"Y ella, como que se reía un poco, pensaba que era broma, pero después no pensó que era broma cuando le mordieron el tobillo. Estaba con pollera. O sea, ahí se dio cuenta de que no estaba bromeando y ella tiró como a querer meter una patada y se fue corriendo", señaló la mujer.

En la entrevista, también reveló que el hecho no fue reciente, sino que la menor lo contó luego de observar la difusión de la tendencia de esta subcultura en las últimas semanas. Fuentes policiales cordobesas indican que lo sucedido no todavía no fue denunciado formalmente.

La convivencia de los therians en la Ciudad

El fenómeno therian no es nuevo sino que surgió en comunidades digitales de los años 90, pero la exposición actual permite mostrar prácticas que antes quedaban en foros cerrados.

Incluso, en ciudades como Buenos Aires, Rosario o San Juan ya se organizaron encuentros abiertos donde personas que se reconocen de esta manera comparten experiencias, realizan actividades físicas en grupo y explican su postura frente a quienes los observan con sorpresa.

Así, la imagen de personas caminando en cuatro patas en una plaza o usando máscaras con rasgos animales puede generar la idea de que se trata de una forma de vida permanente. Sin embargo, la mayoría lleva una rutina similar a la de cualquier otra persona: estudian, trabajan, tienen familia y cumplen con responsabilidades cotidianas.

El programa "Infobae a la Tarde" indagó sobre cómo conviven estas identidades y Marcos Shaw relató el testimonio de una joven: “No es que yo me levanto y voy y tomo agua de un cosito. No, yo soy una persona civilizada, normal, como ustedes, pero me autopercibo así, me gusta ponerme una máscara, me gusta ponerme collares, me gusta ponerme puré y salir y jugar en las plazas y no sé qué. Pero después, soy una persona normal, me voy a dormir, me levanto, pero en mis tiempos, ciertos tiempos libres, con otras partes de mi manada, me gusta salir a compartir”.

La adaptación también implica establecer límites entre la identidad interna y el comportamiento social. Algunos utilizan accesorios, como colas y orejas, en encuentros grupales o momentos específicos, pero no como una vestimenta diaria obligatoria.

Por otro lado, en las redes sociales se popularizó la práctica de los quadrobics, una actividad física que consiste en correr y saltar en cuatro patas imitando la locomoción animal. Si bien no es exclusiva de los therians, muchos la adoptan como forma de conexión con su teriotipo, es decir, con el ser vivo que eligen.