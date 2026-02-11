Qué es el modo "shift" de un therian y por qué puede ser peligroso

Una mujer denunció que su hija de 14 años fue mordida por therians mientras caminaba cerca de su colegio en Jesús María, Córdoba.

Los therians son personas que experimentan una identificación interna con un animal no humano.

En Jesús María , provincia de Córdoba, una mujer denunció que su hija de 14 años fue atacada por un grupo de jóvenes que se identifican como therians , un término que describe a personas que experimentan una identificación interna con un animal no humano .

Según la madre de la víctima, los agresores la olfatearon, la persiguieron y finalmente uno de ellos la mordió en el tobillo frente a su colegio, usando máscaras de lobos y perros . A continuación, conocé los detalles.

De acuerdo a lo que relató la madre de la víctima al medio local "Somos el Norte" , la adolescente estaba saliendo del colegio Domingo Faustino Sarmiento cuando un grupo de tres o cuatro jóvenes la comenzó a olfatear y perseguir mientras usaban máscaras de lobos y perros .

"Y ella, como que se reía un poco, pensaba que era broma , pero después no pensó que era broma cuando le mordieron el tobillo . Estaba con pollera. O sea, ahí se dio cuenta de que no estaba bromeando y ella tiró como a querer meter una patada y se fue corriendo ", señaló la mujer.

Aunque logró escapar, la joven quedó visiblemente asustada. "Me decía: “ Mamá, ¿me podés llevar al colegio?” Y yo no sabía por qué. Y ahora caigo, ¿por qué no me lo dijo antes? “, cuestionó.

En la entrevista, también reveló que el hecho no fue reciente, sino que la menor lo contó luego de observar la difusión de la tendencia therian en las redes sociales en las últimas semanas. Fuentes policiales cordobesas indican que lo sucedido no todavía no fue denunciado formalmente.

Que es el modo "shift"

Dentro de la comunidad therian, se habla de los llamados “shifts” o cambios, episodios en los que predominan los instintos o sensaciones asociadas al teriotipo, es decir, al animal que eligen. Estos pueden ser mentales o incluir experiencias como la sensación de “extremidades fantasma”, por ejemplo, percibir una cola u orejas que no existen físicamente.

El proceso no es automático ni constante, y quienes lo experimentan mantienen conciencia de su cuerpo humano; no se trata de perder la noción de la realidad, sino de intensificar temporalmente la conexión con su identidad animal.

Según el Dr. Ignacio Acuña, psicoterapeuta y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en diálogo con "Mirá Quién Habla", aunque estas experiencias son válidas para quienes se autoperciben como therians, nunca pueden usarse como justificación para cometer actos de agresión.

La ley y las normas sociales siguen siendo aplicables, y la emulación de comportamientos animales no exime de responsabilidad.