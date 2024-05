Cuáles son los trucos de belleza más bizarros de Hollywood

Productos de belleza.jpg

Los 3 trucos de belleza más bizarros que hacian en Hollywood

Polvo de oro en las pelucas

Marlene Dietrich, actriz de la época dorada de Hollywood, esparcía polvo de oro comprimido en sus películas para darle un efecto más brilloso y que fuera notorio en la pantalla del cine, según lo relata el libro Max Factor: The Man Who Changed the Faces of The World.