¿Cuándo es el eclipse solar más largo en 100 años?

Tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos y sólo se podrá ver en algunos países del mundo.

El próximo eclipse solar será en unos años y podrá verse en algunas partes del mundo.

El 2 de agosto de 2027, la Luna se plantará justo entre la Tierra y el Sol para armar el eclipse total más prolongado en un siglo, con hasta 6 minutos y 23 segundos de oscuridad absoluta. Este fenómeno, que pinta el cielo de un negro irreal mientras el Sol se corona con su halo plateado, no pasa desapercibido para los que andan con la cabeza en las estrellas.

Lo que hace a este eclipse un bicho aparte es su alineación casi perfecta es que la Luna estará en su punto más cercano a nosotros, el perigeo, lo que la agranda en el cielo y le da más tiempo para tapar el disco solar. Duración récord en tierra firme, según expertos de la NASA y la Unión Astronómica Internacional. Para los argentinos, aunque no lo veamos entero en el país, abre la puerta a viajes o telescopios potentes para no perderse el show.

Astrónomos advierten que, si bien es el más largo accesible en décadas, su visibilidad depende de nubes traicioneras o hasta tensiones geopolíticas en la región. Es un plato fuerte para los aficionados, pero requiere planificación, porque un eclipse así no se repite todos los días y podría inspirar a más de uno a sacar la cámara o los binoculares del cajón.

eclipse solar.jpg Eclipse Solar. Llega el eclipse más largo de la historia: dónde se podrá ver Este eclipse no va a ser un paseo por el barrio porque su sombra, una franja angosta de apenas 268 kilómetros de ancho, barrerá diez países en un total de tres horas y media, desde el Atlántico hasta el Mar Arábigo. Arrancará en el sur de España, rozando Tarifa y Cádiz con unos 90 segundos de totalidad al mediodía local, y cruzará Gibraltar para golpear Marruecos en ciudades como Rabat y Casablanca.

Argelia, Túnez y Libia entran en la jugada con pasadas rápidas por Trípoli y Bengasi, pero el pico llega en Egipto, específicamente en Luxor y Asuán, cerca de las pirámides y el Nilo, donde los 6 minutos y 23 segundos máximos dejarán boquiabiertos a los espectadores. Sigue por Sudán, rozando Jartum, y Arabia Saudita, con La Meca y Riad en la periferia, antes de rematar en Yemen y Somalia, aunque ahí la inestabilidad podría complicar las vistas.

En Argentina, lamentablemente, quedamos en la tribuna porque solo se verá un mordisco parcial en el extremo sur, como en Ushuaia, con menos del 10% del Sol tapado. Eclipse solar anteojos.jpg ¿Es verdad que se va a oscurecer todo el planeta? El mundo no se va a apagar como en una película de catástrofe. Solo una franja específica, esa sombra umbral de 268 km, entrará en totalidad, donde el día vira a crepúsculo y las estrellas asoman de golpe. Afuera de esa línea, el eclipse parcial deja el cielo grisáceo. La confusión viene de lo épico del evento porque con más de 6 minutos, supera a la mayoría de los eclipses terrestres del siglo, y la Luna en perigeo hace que la corona solar brille más, con protuberancias rojas que parecen chispas. Expertos como los de la Royal Astronomical Society aclaran que, aunque impacta localmente, bajando temperaturas y silenciando pájaros, no hay riesgo para el clima global ni para la fauna, salvo quizás un susto para los animales en la zona.

