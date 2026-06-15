El mapa del platito: dónde celebrar el Día Mundial de la Tapa en Buenos Aires

Una guía imperdible para festejar este día a través de la costumbre que transformó la salida porteña: el culto a compartir y probar un poco de todo.

Hoy, la escena gastronómica de Buenos Aires se rinde ante el fenómeno del platito: mesas compartidas, porciones medianas que invitan al desfile de cubiertos y la posibilidad de probar cinco o seis propuestas en una sola noche. En el marco del Día Mundial de la Tapa , la costumbre importada de España encuentra su versión más local y ecléctica en las veredas porteñas. A continuación, una guía con las coordenadas imprescindibles para salir de copas, activar el picoteo y brindar en grupo.

En Bilbao , el tapeo es mucho más que una categoría dentro de la carta: es el eje de toda la experiencia gastronómica. Por eso, en el marco del Día de la Tapa, este espacio inspirado en los tradicionales bares españoles invita a descubrir una sección donde conviven recetas clásicas de la península con algunas interpretaciones de impronta local.

Entre las tapas más representativas se encuentran las gambas al ajillo, preparadas con ajo, pimentón español, aceite de oliva y guindilla; las croquetas de jamón ibérico, de interior cremoso y exterior crocante; las papas bravas, los boquerones con tomates asados y mousse de palta, y las distintas versiones de tortilla española, uno de los grandes emblemas de la cocina ibérica. A ellas se suman propuestas con un guiño porteño, como las albóndigas de roast beef y chorizo colorado servidas con pisto de tomates, queso sardo y pan caliente. Para completar la experiencia, la recomendación es acompañar el recorrido con el vermouth de la casa, servido con soda, una rama de romero y una rodaja cítrica disecada, una combinación que resume a la perfección el espíritu del tapeo: compartir, probar distintos sabores y viajar con los sentidos.

OSTENDE

En Ostende, los platitos se integran a la carta como una selección pensada para el centro de la mesa, con una lectura inspirada en la tradición española y en los bodegones de la costa argentina. Entre las opciones aparecen clásicos como gambas al ajillo, rabas, chipirones, croquetas, papas bravas con alioli o tortilla española, que se ofrece en versión tradicional o con mozzarella, sumando un matiz más local dentro de un repertorio bien reconocible.

Ostende - Rabas Dirección: Virrey Loreto 3303, Colegiales.

La propuesta mantiene el espíritu de las tapas españolas, aunque incorpora acentos propios en algunas preparaciones y en el modo de compartir. Para acompañar, la casa sugiere vermú en sus versiones clásicas y de autor, incluido uno especial creado a partir de un blend desarrollado especialmente en la casa: un maridaje directo de estos platitos.

TOMATE

En Tomate, las tapas cuentan con un espacio destacado dentro de la carta y reúnen preparaciones de inspiración mediterránea y española con aportes de producto local y estacional. Entre las alternativas más tradicionales sobresalen la tortilla de papas y cebolla.

Tomate - tapas (3) (1) Direcciones: Av. Infanta Isabel 555, Palermo, Rosedal; El Salvador 4676, Palermo Soho; Los Crisantemos 392, Pilar.

A la vez, la propuesta incorpora opciones más originales como el hummus con zanahorias asadas, yogur y garrapiñada de avellanas, los triángulos de mozzarella crocantes con semillas y coco, los langostinos crispy con crema de palta y los clásicos buñuelos de espinaca y parmesano. Para acompañar, la carta sugiere vinos por copa, spritzes y cócteles de autor, ideales para disfrutar estos bocados pensados para compartir.

ELÉCTRICA PIZZA

En el marco del Día Mundial de la Tapa, Eléctrica Pizza se posiciona como una alternativa para quienes buscan compartir una propuesta gastronómica informal en Palermo. Su nuevo local incorpora una carta de platitos pensados para el tapeo, con opciones como halloumi grillado con dulce de estación, gírgolas crocantes con puré de cajú, chimi y papas pai, coliflor a la leña con salsa de maní y crunchy de avellanas, y anchoas de Mar del Plata en oliva.

Eléctrica Pizza 23 Dirección: Honduras 5903, Palermo.

A la oferta gastronómica se suman vinos de bodegas boutique de distintas regiones argentinas, cervezas y aperitivos, además de un piano bar que amplía la propuesta nocturna del espacio.

JOAQUÍN VASCO WINE SPOT

En el marco del Día Mundial de la Tapa, Joaquín Vasco Wine Spot se presenta como una alternativa para quienes buscan acercarse a la gastronomía española a través de una selección de pequeños platos para compartir. La propuesta incluye aceitunas ibéricas, jamón bellota, ventresca, quesos gourmet como brie o camembert con miel trufada, además de clásicos como pan tomaca.

Joaquin Vasco wine 45 Dirección: Chateau Portal, Pasaje del Ciudadano 45, Nordelta.

El recorrido gastronómico se complementa con las tartas de queso de la marca, incluyendo ediciones limitadas como la de queso manchego. El espacio, ubicado en Chateau Portal, Nordelta, alberga una vinoteca especializada con etiquetas exclusivas y vinos de alta gama provenientes de bodegas mendocinas.

SIFÓN

En Sifón Sodería, la experiencia se construye a partir de la mesa compartida, con la soda como hilo conductor y una carta pensada para circular entre comensales como en un encuentro barrial. En ese marco, la propuesta gastronómica se apoya en una selección de platitos que favorecen el recorrido, con opciones como croquetas de hongos con bechamel y salsa romesco, hummus con pincho de hongos y garbanzos crocantes, chipá relleno de queso Sbrinz y espinaca, papas rosti con huevo poché, alioli, sriracha, limón y pangrattato, y taquitos de carne con salsa roja tatemada, pico de gallo y cilantro.

Sifón 1 Dirección: Jorge Newbery 3881, Chacarita; Av. Corrientes 1660, Paseo La Plaza.

La carta acompaña ese estilo de consumo con un repertorio que combina sabores reconocibles y combinaciones más actuales, siempre orientadas al compartir. Para beber, la recomendación se centra en los vermuts y cócteles de la casa, donde la soda aparece como eje estructural y define el perfil fresco y ligero de cada preparación.

CASA PLANES

Casa Planes se posiciona como una de las nuevas propuestas gastronómicas de Caballito para disfrutar del ritual de compartir. El espacio creado por los chefs Eduardo “Cabito” Massa Alcántara y Guillermo Busquiazo ofrece opciones como mbejú de gorgonzola o capresse, buñuelos de acelga con alioli de ajo y limón, tortilla de papa con lactonesa de chistorra, hummus clásico con pickles y pan naan.

Casa planes 20

La experiencia se acompaña con una atractiva propuesta de aperitivos y coctelería, donde sobresalen el Vermut de la Casa infusionado con té chai y pomelo, el Moscato de Verano, el Tinto de Verano y el Súper Tónico, junto a clásicos como Negroni, Cynar Julep, Aperol Spritz, Americano, Gin Tonic y Campari. Una combinación que recupera el espíritu del tapeo y lo acerca a una mirada contemporánea de la gastronomía porteña.

LISBOA CANTINA

En Lisboa Cantina, el recorrido empieza por una carta de opciones que invitan al tapeo, como las croquetas del día, los buñuelos de espinaca con alioli y las tortillas de papa, tanto en su versión tradicional como rellenas de mozzarella y jamón.

LISBOA CANTINA MESA Dirección: Club Ferro Carril Oeste, Federico G. Lorca 350, Caballito.

Para acompañar, la carta suma bebidas ideales para un encuentro distendido: una copa de vino, vermut La Fuerza con soda y cítricos, Campari con naranja, Cynar con pomelo o una cerveza bien fría, completando una experiencia que invita a probar un poco de todo en un ambiente cálido y barrial.