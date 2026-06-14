La cafetería argentina elegida entre las mejores del mundo abre un nuevo espacio donde conviven café, libros y música + Agregar ámbito en









Negro, la reconocida marca de café de especialidad, incluida por segundo año consecutivo en el ranking de las 100 mejores cafeterías del mundo, inaugura un espacio en Palermo Hollywood con una propuesta que combina gastronomía, cultura y diseño.

El nuevo espacio se integra a la reciente expansión de la marca, que ya había sumado Negro El Salvador y Negro Diario y Café.

Negro, una de las marcas que más influyó en la evolución del café de especialidad en Buenos Aires, atraviesa un momento clave: por segundo año consecutivo fue seleccionada entre las 100 mejores cafeterías del mundo, ocupando el puesto 94 del ranking internacional The World’s 100 Best Coffee Shops, presentado en CoffeeFest Madrid 2026. Este reconocimiento —que solo alcanzaron dos cafeterías argentinas este año— refuerza la consistencia de un proyecto que nació en 2015 y que hoy suma una nueva apertura: Negro Hollywood, ubicado en Arévalo 2051, en pleno corazón de Palermo Hollywood.

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El nuevo espacio se integra a la reciente expansión de la marca, que ya había sumado Negro El Salvador y Negro Diario y Café. Concebido como un lugar para permanecer sin apuro, Negro Hollywood propone un ambiente cálido y contemporáneo donde distintas experiencias conviven de manera natural: desayunar, almorzar, trabajar, reunirse, hojear libros, descubrir música o simplemente hacer una pausa en medio del ritmo urbano.

negro granola y cafe

El café de especialidad sigue siendo el corazón de la propuesta, trabajado con el nivel de precisión y cuidado que distingue a la marca y que le valió su reconocimiento entre las mejores cafeterías del mundo. Espressos, flat whites, cappuccinos y métodos filtrados conviven con una carta versátil pensada para acompañar distintos momentos del día. La pastelería artesanal —con croissants laminados, cookies, rolls y piezas de bakery recién horneadas— se complementa con una selección de platos frescos y reconfortantes que celebran el producto y la técnica sin artificios.

Entre ellos destacan los tartines elaborados sobre pan de centeno tostado, con combinaciones como la de trucha ahumada, crema ácida, pepino curado, cebolla encurtida y ciboulette, una opción equilibrada y llena de matices que refleja el espíritu contemporáneo de la cocina de Negro Hollywood.

Sin embargo, Negro Hollywood busca ir más allá del universo gastronómico. La música ocupa un lugar central dentro del local a través de una cuidada selección de vinilos que musicalizan el ambiente y que también pueden adquirirse en el espacio. Jazz, soul, rock clásico y sonidos actuales acompañan la experiencia y aportan una identidad propia al sitio. negro vinilos La dimensión cultural continúa con una selección de libros dedicados al arte, la fotografía, el cine y la filosofía, que invitan a permanecer, explorar y conectar con otros intereses más allá del café. Todo sucede dentro de una atmósfera donde conviven materiales nobles, mobiliario vintage recuperado e inspiración mid-century, en un equilibrio que combina sofisticación y cercanía. Dirección: Arévalo 2051, Palermo Hollywood.

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