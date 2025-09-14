Día Internacional del Guacamole: dónde comer los platos más ricos con esta salsa

Cada 16 de septiembre se celebra el Día del Guacamole , una tradicional salsa mexicana proveniente de la civilización azteca. Su ingrediente estrella es la palta , la cual tiene distintos acompañamientos como el tomate, la cebolla, el queso crema y demás. A continuación, cinco lugares donde vas a poder probarlo en Buenos Aires .

En Pizza Cero , la Pizza Mexicana se distingue por un detalle que la convierte en única: generosas cucharadas de guacamole fresco en cada porción . Este acompañamiento, elaborado a mano con paltas maduras, limón recién exprimido, cebolla, tomate y cilantro , aporta una textura cremosa y un perfume inconfundible que potencia cada bocado. La pizza lleva base de salsa de tomate casera, mozzarella, pollo desmechado y un toque de especias picantes que dialogan a la perfección con la frescura del guacamole.

Con más de cuarenta años en el corazón de Recoleta, este clásico porteño mantiene como sello su pizza a la piedra: masa fina, crocante, de larga fermentación y cocida en horno mixto de leña y gas . La propuesta incluye más de treinta variedades entre sabores tradicionales y combinaciones originales, en formato individual o grande. Para completar la experiencia, nada mejor que maridar la Pizza Mexicana con una cerveza helada, un vermut refrescante o un vino de la cava, en un espacio que amalgama historia y renovación.

BESTIAL FLY BAR

En Bestial Fly Bar, el guacamole se convierte en protagonista gracias a una receta fresca y equilibrada que combina palta madura, jugo de lima, hojas de cilantro y un leve toque picante de ají. Esa preparación cremosa y aromática se suma con precisión al Brutal Roll, una pieza de sushi que integra salmón fresco y queso crema, recubierta por salmón ahumado y terminada con guacamole, un langostino crocante y una sutil salsa de maracuyá, que aporta notas frutales y ácidas.

Bestial - brutal roll Dirección: Humboldt 2495, piso 11, Palermo.

La propuesta encuentra su maridaje ideal en la barra con el cóctel Gardel, una creación que mezcla chardonnay, reducción de Malbec, vodka de peras y frutos rojos, una opción sofisticada. Pero la experiencia trasciende lo gastronómico: el rooftop, ubicado en un piso 11 de Palermo, ofrece vistas panorámicas de la ciudad, jardines verticales y shows en vivo que completan un escenario ecléctico. Así, Bestial Fly Bar redefine la noche porteña fusionando sabores, cócteles y performances en un entorno diferente.

Bestial Fly Bar (2) (1) Espacio en Bestial Fly Bar.

BILBO CAFÉ

En Bilbo Café, la quesadilla cuatro quesos se presenta como una versión sofisticada de un clásico mexicano, pensada para deleitar tanto a fanáticos del queso como a quienes buscan platos intensos y reconfortantes. La base es una tortilla de trigo tierna y flexible que envuelve una fusión cremosa de mozzarella, parmesano, queso azul y danbo, logrando una combinación equilibrada entre fuerza, suavidad y carácter.

BILBO GUACAMOLE 3 Direcciones: Beláustegui 802, Villa Crespo; La Pampa 5501, Villa Urquiza; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

Se sirve con una guarnición fresca y dos salsas que realzan aún más el resultado: una crema ácida liviana y un guacamole artesanal que brilla por su frescura. Este último, preparado en la casa con paltas maduras, jugo de limón natural y un punto justo de sal, aporta una textura aterciopelada y un sabor que redondea la propuesta en cada bocado.

DESARMADERO

Desarmadero Bar y Desarmadero Session se convirtieron en referentes de la escena cervecera porteña gracias a sus más de 40 canillas en rotación y a una propuesta gastronómica de impronta casera. Dentro de su menú resalta el guacamole elaborado con palta fresca, cebolla morada, tomate, jugo de limón, cilantro y un sutil toque de sriracha, que acompaña diferentes preparaciones.

Desarmadero - pancho Direcciones: Gorriti 4300 y Gorriti 4295, Palermo.

Entre ellas, el súper pancho con salchicha alemana, guacamole y jalapeños, servido con papas pay; la, servida en pan de papa con salsa especial, queso pategrás, guacamole, nachos y jalapeños, junto a una cazuela de papas fritas, y la Picada Session, pensada para compartir, que combina hummus, berenjenas al escabeche, guacamole, pasta de aceitunas, pita chips y nachos. Para maridar, se puede elegir entre sus cervezas artesanales, su coctelería de autor o clásicos como gin tonic y spritz.

Desarmadero - Mexican Burger (1) Mexican Burger en DESARMADERO.

ZUK RESTAURANT

En el Puerto de Olivos, ZUK se presenta como un espacio donde los sabores de inspiración casera se combinan con un diseño moderno y una atmósfera cuidadosamente pensada.

ZUK - espacios (1) Dirección: Juan Díaz de Solís 2398, Olivos.

Entre sus alternativas para compartir, la Tabla Veggie se destaca por su variedad, con el guacamole como gran protagonista. Se prepara con palta, cebolla, cilantro y limón en su versión más clásica. A esta propuesta se suman hummus de remolacha, buñuelos de espinaca, escabeche de berenjena, pesto de tomate, salsa tártara y tostadas de focaccia. Como maridaje, proponen sus cervezas artesanales, IPA, Pilsen o Amber Ale, un cóctel tradicional como el Negroni o el Aperol Spritz, o bien una copa de vino de etiquetas seleccionadas.