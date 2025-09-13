El alimento que tenés que incorporar a tu dieta obligatoriamente para tener uñas sanas y fuertes

Pocos saben que el estado de las uñas es una muestra del estado de salud general de una persona. Si estas se quiebran fácilmente o están debilitadas, puede significar la falta de nutrientes esenciales , por lo que es importante incorporar diversos alimentos que ayuden a reforzarlas .

Además de la alimentación, existen otras razones por las que las uñas pueden estar débiles. Por ejemplo, hábitos como morderse las uñas y la exposición frecuente al agua o a elementos químicos son de las causas más comunes para ello.

Todos los frutos rojos son muy beneficiosos para las uñas ya que son ricos en vitamina C y antioxidantes , que ayudan a fortalecerlas y evitan que se rompan fácilmente. Entre estos destacan los arándanos , ya que protegen a las células de los radicales libres , lo que contribuye a un crecimiento sano .

La palta es recomendada por distintas razones, incluso el cuidado de las uñas. Esta es una fuente de vitaminas B y E, proteínas y ácido fólico, nutrientes indispensables para su crecimiento. Además, la biotina presente en este alimento es conocida por su capacidad de fortalecer uñas quebradizas.

Leche

leche Depositphotos

La leche es una bebida fundamental para la salud de las uñas, debido a su alto contenido en calcio. Junto con la vitamina D, este nutriente ayuda a fortalecerlas y previene su quiebre. Por otro lado, las proteínas también son importantes para proteger su estructura y mantenerlas fuertes.

Frutos secos

frutos secos.jpg

Tanto las semillas de lino como las nueces son fuentes de ácidos grasos omega-3 y omega-6, que aportan elasticidad y mejoran la apariencia de las uñas. Por otro lado, las almendras tienen un gran contenido de biotina y selenio, fundamentales para el cuidado de la salud de las uñas.

Huevos

huevos.webp Biblioteca ámbito.

Los huevos destacan por ser una gran fuente de proteínas que, junto con la gran cantidad de azufre presente, son esenciales para la formación de queratina. Esto es esencial para el cuidado de las uñas ya que constituye el 90% de su estructura, proporciona fuerza, resistencia y las protege contra el daño.