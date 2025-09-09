Oficializaron la emergencia agropecuaria para Buenos Aires y San Juan







El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en San Juan y en doce partidos bonaerenses por daños climáticos y enfermedades que afectaron las producciones.

Para todos. En esta campaña hubo desde inundaciones, pasando por sequía, hasta incendios forestales en los campos argentinos.

El Ministerio de Economía de la Nación informó que, mediante la Resolución 1306/2025, se declaró la emergencia agropecuaria en explotaciones frutihortícolas de la provincia de San Juan que sufrieron pérdidas por granizo y/o peronospora, mientras que a través de la Resolución 1305/2025 se homologó la medida para 12 partidos de la provincia de Buenos Aires afectados por anegamientos.

La decisión fue adoptada a partir de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), que evaluó el impacto de los fenómenos climáticos en las explotaciones agropecuarias de ambas jurisdicciones, además de la enfermedad de la vid causada por la peronospora.

Los daños por granizo y anegamientos llevaron al Gobierno a declarar la emergencia agropecuaria en San Juan y Buenos Aires. Revista Chacra

En el caso de Buenos Aires, la declaración se dispuso —en línea con el decreto provincial— desde el 1° de marzo de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025, y alcanza a producciones localizadas en Puán, Tornquist, Nueve de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, Veinticinco de Mayo, Saladillo y Roque Pérez.

Alcance en San Juan Por su parte, en San Juan la emergencia regirá desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. Abarca explotaciones de vid, membrillo, alfalfa, almendro, durazno, granada, nogal, manzana, pera, cereza, ciruela, olivo, pistacho, tomate, melón, sandía, cebolla y diversas hortalizas en los departamentos de Angaco, 9 de Julio, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia, Rawson, San Martín, Zonda, Iglesia, 25 de Mayo, Albardón, Ullum y Jáchal.

De la reunión de la CNEyDA participaron representantes del INTA, de los ministerios nacionales de Interior y de Economía, del Banco Central, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), del Banco Nación, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de entidades agropecuarias y técnicos provinciales.