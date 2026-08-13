Lemon pie en Buenos Aires: tres versiones que vale la pena probar + Agregar ámbito en









Tres propuestas porteñas para celebrar esta fecha con alternativas que combinan distintas texturas, sabores y formas de preparar este clásico.

15 de agosto - Día del Lemon Pie.

Cada 15 de agosto se celebra el Día del Lemon Pie, una fecha ideal para darse un gusto y disfrutar de uno de los postres más elegidos por los amantes de los sabores cítricos. En Buenos Aires, distintas pastelerías y restaurantes ofrecen sus propias versiones, con recetas que van desde las más tradicionales hasta opciones con diferentes texturas y presentaciones. Para festejar la jornada, un recorrido por algunos lugares donde vale la pena sentarse a probar este clásico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

VERSIÓN PROPIA EN CROQUE MADAME PALACIO PAZ En Croque Madame Palacio Paz, el lemon pie se presenta como una reinterpretación artesanal de un clásico de la pastelería francesa, pensado para disfrutar por porción. La propuesta combina una base de masa sablée crocante con un biscuit elaborado con semillas de amapola y ralladura fresca de limón, que aporta textura y un delicado perfil cítrico.

Dirección: Avenida Santa Fe 750, Retiro. Sobre esta estructura se incorpora un curd de limón cocido a baño María, de consistencia sedosa y termina con un merengue suizo brillante, cuidadosamente batido y perfumado con limón, que suma suavidad y una textura aérea al conjunto. El resultado es un postre equilibrado, con diferentes capas de sabor y contraste de texturas, ideal para cerrar una comida o acompañar un momento de café.

EN CROISSANT EN SOLE DI PARMA El clásico lemon pie encuentra una versión diferente en Sole di Parma Tigre, donde se reinterpreta en formato de croissant y se convierte en una de las propuestas dulces de los fines de semana. La preparación parte de una masa hojaldrada elaborada artesanalmente en el local, que se rellena con un curd de limoncello y se termina con una generosa capa de merengue.

Dirección: Madero 537, Tigre. Desde el laminado del croissant hasta el relleno y el acabado final, cada componente se produce en la cocina de la casa, dando como resultado una combinación que reúne la frescura cítrica característica del lemon pie con la textura y el sabor de la pastelería artesanal.

CLASICO EN CAFÉ MULÉ En Café Mulé, el lemon pie se prepara siguiendo el formato clásico de esta torta: una base de masa, un relleno cremoso de limón y una cubierta de merengue. La combinación busca equilibrar la acidez y frescura del cítrico con el dulzor de la preparación, en una porción individual que se sirve como parte de la propuesta de pastelería del restaurante. La torta puede disfrutarse tanto durante el desayuno o la merienda como en formato de postre después de un almuerzo o una cena, siempre acompañada por el paisaje de la laguna de Chascomús. Dirección: Av. Costanera Nº 4, Chascomús. Para completar la pausa dulce, una infusión o café con leche resulta una combinación ideal, especialmente para quienes eligen disfrutarlo durante la tarde. Además, el lemon pie forma parte del Té Premium para dos de Café Mulé, donde se presenta en formato de lingote junto a mousse de chocolate y frutos rojos, scones, alfajores de coco, mini brioche, mini focaccia, chipá, limonada e infusiones dobles.