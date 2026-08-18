Expo Empleo Barrial+ ofrece más de 600 puestos de trabajo en 30 empresas: cómo inscribirse

Más del 50% de las ofertas laborales son para personas de más de 45 años y hay tiempo hasta el miércoles 19 para anotarse.

Expo Empleo Barrial + ofrece más de 600 puestos de trabajo e incluye a personas de más de 40 años.

La Ciudad de Buenos Aires realizará el jueves 20 de agosto la sexta Expo Empleo del año. Será de 10 a 15 horas en Caballito y participarán 30 empresas en stand con más de 600 puestos de trabajo en distintos rubros. Además ocho compañías se sumarán por primera vez a la iniciativa.

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Los equipos de Recursos Humanos recibirán los currículums de los asistentes y podrán tener un primer contacto directo con quienes buscan incorporarse al mercado laboral. Los perfiles serán evaluados según las búsquedas disponibles y quienes se ajusten a los requerimientos de las empresas serán convocados por correo electrónico , con el objetivo de generar oportunidades concretas de inserción laboral.

Horacio Bueno, subsecretario de Trabajo y Empleo de la Ciudad , afirmó: “La decisión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, es que las oportunidades de trabajo estén cada vez más cerca de los vecinos. Por eso llevamos las Expo Empleo a los barrios: queremos que quien está buscando trabajo pueda encontrarse cara a cara con empresas que necesitan incorporar personal. Detrás de cada puesto que logramos cubrir hay una persona que empieza una nueva etapa y una empresa que puede seguir creciendo”.

La Expo Empleo Barrial+ es la edición ampliada de la iniciativa itinerante organizada por la Secretaría de Trabajo y Empleo, a través de la Dirección General de Empleo, que conecta en un mismo espacio a personas que buscan trabajo con empresas que tienen oportunidades laborales .

Durante 2026, las distintas ediciones realizadas en las comunas 5, 6, 14 (x2) y 15 convocaron a más de 6.500 vecinos de la Ciudad y sus alrededores, frente a unas 1.800 oportunidades laborales ofrecidas. En las primeras tres Expo Empleo del año se cubrió cerca del 70% de los puestos ofrecidos y 900 personas accedieron a un empleo formal.

Las búsquedas abarcan áreas como gastronomía, comercio, servicios, tecnología de la información (IT), mantenimiento, logística, administración, atención al cliente, seguridad, salud y producción, entre otras.

Entre los perfiles requeridos se encuentran vendedores, repositores, administrativos, operarios de depósito, técnicos, cocineros, camareros, cajeros, choferes, mecánicos, electricistas, personal de atención al cliente y analistas de Recursos Humanos.

Empresas y oportunidades laborales

En esta edición participarán las siguientes empresas: Besser Weiss, Grupo Jaka, Mater Dei, Computrabajo, Contenedores Hugo, Global Worker, LX, Alesa Seguridad, Cleanmanager, Rosario Bus, Arcos Dorados, Love Chuka, Streambe, Talent Solutions, Grupo Ceta, Rex, Aban, Grupo L, Kansas, Il Quotidiano, Las Margaritas, Cuesta Blanca, Suministra, Gedco, CAT Technologies, Adecco, Deheza, Grupo Iervasi, Coto y Pullmen. Las compañías participantes van rotando en cada encuentro y, en esta oportunidad, ocho se incorporan por primera vez.

También participarán diferentes áreas del Gobierno porteño, entre ellas BA Discapacidad; el Ministerio de Educación, a través de la Agencia de Habilidades para el Futuro y Terminalidad Educativa; y la Dirección General de Economía Social y Sociolaboral.

Charlas y talleres para mejorar la empleabilidad

Además de acercar búsquedas laborales concretas, la jornada contará con un ciclo de charlas y talleres distribuido en tres auditorios.

Auditorio 1

10:30 hs. “Herramientas para la empleabilidad del futuro”, a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico

11:30 hs. Prolijolimp presentará “Entrevista Laboral: Tips para destacarte”

12:30 hs. Fundación Empujar dará “Paso a paso en el proceso de entrevista”

13:30 hs. la Dirección General de Empleo ofrecerá “Marca personal y LinkedIn”.

Auditorio 2

10:30 hs. “Cómo responder en tu próxima entrevista laboral”, de la Agencia Habilidades para el Futuro

11:30 hs. “Taller de orientación laboral”, de la Dirección General de Economía Social y Sociolaboral

12:30 hs. “Cómo presentarte y destacar en pocos minutos”, de la Agencia Habilidades para el Futuro

13:30 hs. UMBRAL presentará “Habilidades que abren puertas: cómo desenvolverte en el mundo laboral”.

Auditorio 3

10:30 hs. “CV ATS: Cómo superar los filtros de IA en la búsqueda laboral”

11:40 hs. “Claves para una entrevista laboral exitosa”

12:50 hs. “Habilidades Blandas y Oratoria”

14:00 hs. “LinkedIn: Tu Perfil Profesional en la Era IA”.

Expo Empleo Barrial+: cómo inscribirse y participar

Para participar es necesario completar previamente el siguiente formulario de preinscripción: https://www.formulariosgcba.gob.ar/pMd34Pg13VRzKDBNJaey/canal/mailing

El link también fue difundido a través de las redes de @TrabajoBA.

La inscripción estará disponible hasta el miércoles 19 de agosto a las 12 horas.

Luego, los perfiles son evaluados de acuerdo con los puestos disponibles y se convoca por correo electrónico a quienes se ajusten a los requerimientos de las empresas. De esta manera, la Expo busca que el encuentro entre vecinos y empleadores se traduzca en oportunidades concretas de acceso al empleo formal.