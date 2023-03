Día de la Tortilla de Papas: 8 recorridos gastronómicos ideales para los amantes de la buena comida

Dirección: Av. Larrazábal 502, Liniers.

Viejo Patrón.jpg

JORNAL

Jornal es un espacio de Saavedra que se especializa en panadería de masa madre y croissanterie, aunque también destaca por sus pastas artesanales y sus sabrosos platitos caseros. Todo se puede disfrutar en un salón de estética clásica y moderna a la vez, en mesitas sobre la vereda o pedir para llevar. Su tortilla de papas al estilo español es imperdible, 100% recomendada para compartir, ya que pesa 600 g y tiene 15 cm de diámetro. La preparan con papas blancas de primera línea, cortadas en rodajas medianamente finas, a las que añaden huevos, cebolla, morrón rojo y verde, ajo, laurel y pimienta. El resultado es una tortilla babé, bien jugosa pero consistente.

Dirección: García del Río 2802, Saavedra.

Jornal - tortilla de papas 2.jpg

LA DORITA

En la emblemática esquina de Humboldt y Costa Rica se ubica La Dorita, una cantina clásica que presenta una cocina casera y parrilla a la leña en un ambiente tan cálido como descontracturado. Es ideal para clientes solitarios o para ir en grupo, con la familia o en pareja. En su menú, figuran dos tortillas de papas: la clásica española y otra con un tentador corazón de provolone, que está disponible solo los fines de semana. Las preparan con papas confitadas, cebollas caramelizadas y huevo. No obstante, el secreto está en que, al integrar estos ingredientes, aplastan apenas las papas para formar un interior mucho más cremoso y húmedo, más allá de que el comensal la elija babé o bien cocida. Vienen en tamaño individual y son perfectas para acompañar sus sabrosos cortes de carne.

Dirección: Humboldt 1905, Palermo.

DESARMADERO

Desarmadero Bar y Desarmadero Session son dos bares palermitanos que destacan por su gran variedad de cervezas de prestigiosos productores artesanales. Pero eso no es todo, además, suman un interesante menú casero con foco en tapas calientes y en platos del street food. En su menú, no falta la tortilla de papas, realizada con papas, cebollas en brunoise, huevos, pimienta y un toque de mostaza que da un plus de sabor. Durante la cocción se busca que adquiera una textura crocante por fuera y muy suave por dentro.

Dirección: Gorriti 4300, Palermo.

DESARMADERO.JPG

TRIBU

Tribu es un restaurante en la costanera de Martínez que presenta platos tradicionales con toques gourmet, muchos de ellos hechos al horno de barro o a la parrilla. Su ambientación cuidada y su estilo descontracturado ofrecen una experiencia única frente al río. La entrada más pedida de la carta es su contundente tortilla de papas al estilo español. La elaboran con papa blanca confitada, cebollas caramelizadas y huevos de campo. Para mejor, viene rellena de queso brie y se sirve con morrones asados y una lactonesa de ajos asados. Se puede pedir a punto, babé o cocida. Como la porción es generosa, es ideal para compartir entre dos personas o picar entre tres.

Dirección: Juan Díaz de Solis 2794, Martínez.

Tribu - tortilla de papas.jpg

TRUFA

Ubicado en el corazón del hotel CasaSur en Pilar, Trufa es un sofisticado espacio que cuenta con dos propuestas para satisfacer a sus comensales. En la planta baja, su elegante salón es perfecto para un almuerzo o cena íntima, mientras que su rooftop es más relajado: entre tapas y cócteles de autor, se puede disfrutar de increíbles atardeceres y DJ sets en vivo, al lado de la piscina o en sus confortables sillones. Aquí se ofrece una tortilla reversionada. El chef Diego Berduc la prepara apenas crocante por fuera y babé por dentro, con un alioli de ajos y frescos brotes cultivados en hidroponía que le aportan un “crunch” especial.