Día Nacional del Bartender: el oficio detrás de la barra

La efeméride también pone en relieve el impacto cultural de la coctelería y el papel del bartender como anfitrión, consejero y creador de ambientes. Conocé el recorrido coctelero para festejar el día del bartender con los mejores tragos.

Cada 15 de abril se conmemora los profesionales de la barra argentina, figuras esenciales en la industria gastronómica y del entretenimiento. El Día Nacional del Bartender busca reconocer su formación, precisión técnica y capacidad para crear bebidas que combinan tradición e innovación.

La efeméride también pone en relieve el impacto cultural de la coctelería y el papel del bartender como anfitrión, consejero y creador de ambientes. Conocé el recorrido coctelero para festejar el día del bartender con los mejores tragos.

Ubicado en un petit hotel de estilo francés en Recoleta, la barra de PORTE está a cargo de Ezequiel Cunzolo . Con veinticinco años de trayectoria, impulsa una carta basada en la coctelería clásica, con foco en la técnica, el sabor y elaboraciones propias desarrolladas con materias primas seleccionadas.

Bajo el nombre “Los cócteles del Tano Cantinero”, la propuesta toma como referencia El Principito y plantea combinaciones directas, donde cada ingrediente mantiene su esencia. Entre ellas, se distingue Aviador -Beefeater, Lillet Blanc, Elderflower, manzana verde, lima y acedera sanguínea-, que presenta un perfil fresco, herbal y cítrico, con una estructura liviana y un recorrido aromático bien definido. La barra se completa con cristalería elegida por Cunzolo y una colección de destilados que acompaña el servicio. En PORTE, la coctelería se integra a la mesa como parte de la experiencia.

En el marco del Día Nacional del Bartender, la figura de Mona Gallosi se consolida como una referencia ineludible dentro de la coctelería local. Sus primeros pasos tuvieron lugar en La Plata, donde comenzó a trabajar en bares mientras cursaba la carrera de periodismo, para luego trasladarse a Buenos Aires a los 20 años y profundizar su camino profesional. Uno de los hitos de su recorrido fue su paso por Empire Thai, un espacio clave en su desarrollo, donde ocupó distintos roles hasta quedar al frente de la barra.

Punto Mona - Mona Gallosi (1) Dirección: Fraga 93, Chacarita.

Con más de 25 años de trayectoria, su perfil se expandió hacia consultorías, proyectos con marcas internacionales y presencia en competencias en el exterior. En una etapa más reciente, canalizó esa experiencia en un proyecto propio: Punto Mona, un bar que condensa su visión sobre la hospitalidad contemporánea. Ubicado en una antigua fábrica reciclada en Chacarita, el espacio propone una experiencia integral que articula coctelería, gastronomía y diseño, con una identidad marcada por la impronta personal de Gallosi.

MIXTAPE

En la escena actual de la coctelería porteña, el recorrido de Pablo Pignatta ocupa un lugar clave por su aporte sostenido al desarrollo del sector. Desde fines de los años noventa, su trabajo se orientó tanto a la gestión de barras como a la formación de públicos y profesionales, primero desde Mundo Bizarro y luego en distintos proyectos gastronómicos, donde articuló la oferta de bebidas con identidades culinarias diversas.

A lo largo de su carrera también se desempeñó como consultor en Argentina y en el exterior, participó en aperturas y renovaciones de conceptos, y mantuvo una línea de trabajo enfocada en la investigación histórica del cóctel, el respeto por las técnicas clásicas y la incorporación de nuevas tendencias.

Mixtape - Pablo Pignatta Dirección: Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano.

En 2021 impulsó Chintonería y, más recientemente, se integró como socio y bar manager de Mixtape Listening Bar. Este espacio, el primero en la ciudad inspirado en el formato kissa, propone una experiencia donde la música —reproducida en vinilos desde una cabina visible— ocupa un rol central. En ese contexto, la barra diseñada por Pignatta desarrolla una carta de cócteles de autor en diálogo con una cocina de inspiración japonesa, consolidando una propuesta donde bebida, sonido y gastronomía se enlazan con coherencia.

SENDERO

Braian Costa refleja el perfil de una nueva generación que combina oficio, experiencia internacional y construcción de propuestas integrales. Con 31 años y más de 12 en la profesión, inició su camino en la coctelería clásica y consolidó su desarrollo en espacios como Boticario, sumando luego una etapa en Chile como jefe de barra en Bar La Providencia (dentro del circuito 50 Best Discovery) y como formador en Bar Academy.

De regreso en Buenos Aires, pasó por Cochinchina antes de asumir su rol actual en Sendero, donde lidera la barra desde su apertura. En este proyecto, Costa desarrolla una coctelería de autor pensada como parte de la experiencia, con una carta que prioriza equilibrio, identidad y accesibilidad.

Braian Costa, Bartender de Sendero 11 Dirección: Av. Rafael Obligado 6600, Costanera Norte.

Entre sus preparaciones destaca Camino del Inca, que combina pisco acholado, crema de coco, jugo de piña, pimienta de Sichuan y espuma de hibiscus, logrando un perfil aromático y envolvente. También aparecen opciones como Sendero de los Apalaches, con bourbon, durazno y albahaca, y Nikko Kaido, a base de gin, lychee y frutas rojas, que aportan registros frescos y florales. Así, la barra se consolida como un eje central dentro de la carta, acompañando y potenciando el pulso del lugar desde cada cóctel.

ENERO

En Enero, la barra AguaViva —con una identidad propia que la distingue dentro del restaurante— tiene al frente a Emilio Torres, bartender que impulsa una propuesta atravesada por una mirada contemporánea y un enfoque técnico que combina la coctelería tradicional porteña con referencias internacionales.

Su trabajo parte de la exploración de ingredientes —con frutas, hierbas y distintos procesos como eje— y de una relectura de clásicos —como el Negroni, por ejemplo— sobre los que introduce variaciones sutiles que respetan su esencia.

Enero 1 - Emilio Torres Dirección: Av. Rafael Obligado 7180, Costanera.

En su recorrido actual, Torres desarrolla una carta que también se construye desde el intercambio con su equipo y en la que las ideas se prueban y ajustan en función de la experiencia en barra, en una oferta que encuentra equilibrio entre precisión, creatividad y una lectura actual de la coctelería.

KAMAY CASA GARDEL

Kamay Casa Gardel, el restaurante de cocina peruana con fusión nikkei, refuerza su propuesta con una barra que gana protagonismo. Al frente está Marco García de origen peruano, quien también define la identidad líquida de Grau Cebichería y Kuro Neko, los tres locales del chef Raúl Zorrilla. En Kamay, García desarrolla una carta de autor atravesada por insumos del Perú, como ajíes, frutas tropicales, especias y perfiles frescos que se traducen en recetas más que creativas, sin perder el equilibrio.

MARCO GARCIA - BARTENDER DE KAMAY GRAU Y KURO NEKO Dirección: Carlos Gardel 3131, Abasto.

Entre las opciones se destacan el Oriente Andino, con Absolut pera, cordial de rocoto y ananá, soda de té sakura y cherry brandy; La humita, con pisco de canela y anís estrella, cordial de choclo y mantequilla y ananá, y El Pituco, con gin Tanqueray, cordial de apio y verdeo, licor de manzana y soda de manzana, entre otros.

Como dato imperdible, de martes a viernes, de 16 a 20 h, la casa ofrece 2×$12.000 en toda la coctelería de autor (excepto pisco sour), abonando en efectivo y para disfrutar en la vereda. Para acompañar, la cocina sostiene su eje en anticuchos, tiraditos, chicharrones, cebiches, causas, chaufas, pastas y sushi fusión, todo en porciones generosas.