Día Mundial del Bartender, los magos de la coctelería

En el marco del Día Mundial del Bartender, distintos referentes de la escena local celebran el oficio detrás de la barra con cartas que combinan técnica, creatividad y una identidad propia. Desde propuestas sin alcohol hasta relecturas clásicas y cócteles de autor con impronta latinoamericana, estos espacios ponen en valor a quienes transforman ingredientes en experiencias.

En Casa Cavia, la coctelería tiene un lenguaje propio y evoluciona bajo la dirección de Flavia Arroyo, referente de la escena local y reconocida por su dominio de los clarificados, técnica que transformó en sello distintivo. Desde 2017 lidera la barra con una mirada minimalista y audaz, donde cada creación está pensada para generar múltiples matices en boca y romper con lo esperado. Inquieta y siempre enfocada en ampliar la experiencia, hoy impulsa Prototipo Cero, una carta sin alcohol concebida a partir de cinco espirituosos cero —gin, vodka, tequila, whisky y cognac— desarrollados en la casa desde una interpretación botánica que aporta estructura y textura. La propuesta integra clarificados, fat washing, gasificados, productos de estación e ingredientes llamativos para dar forma a seis signature cocktails de perfiles definidos, entre ellos Técnicas Clarificadoras (tequila cero, melón, maíz, lima y shrub de mango), Ideas Interrogantes (gin cero, sandía y solución salina de katsuobushi) y Final Realista (whisky cero, remolacha, café y reducción de vino tinto). Cada armonía existe en doble registro —con y sin alcohol—, pero su arquitectura está pensada para que la modificación de la base no altere la identidad ni la experiencia sensorial. La carta se completa con clásicos cero reinterpretados —Cognac & Tonic, Caipiroska y Penicillin— y con históricos del bar como el Bloody Mary clarificado, un emblema de Cavia.

Actualmente, Brenda Asís se desempeña como head bartender de Mixtape, el listening bar ubicado en la terraza de Haiku, en Belgrano, donde conduce una carta de coctelería alineada con el concepto kissa y la escucha atenta. Dentro de sus cócteles de autor destacan The Adonis, elaborado con jerez fino y vermouth rojo, y The Bamboo, que combina jerez amontillado, vermouth seco, Angostura Bitters y Orange Bitters, dos preparaciones de perfil seco y precisión técnica. La propuesta de barra se articula con una oferta gastronómica pensada para acompañar, que incluye opciones como los baos de cornalitos o la Japo Burger de cerdo. Su recorrido profesional comenzó fuera del país, con experiencias en Montevideo y Colonia del Sacramento, donde trabajó en espacios como Miss Fusión y el Sheraton Golf & Spa Resort. Más tarde sumó una etapa en Búzios, Brasil, que amplió su enfoque. Ya en Buenos Aires, integró equipos de bares reconocidos, como Rey de Copas y La Mar Cebichería. Además, participó en competencias internacionales, entre ellas el Cointreau Margarita Challenge 2024, y desarrolla una tarea formativa como docente y directora creativa en El Laboratorio Bartender.

HIERRO Y HIERRO BODEGÓN: SANTIAGO LAMBARDI

La coctelería de Hierro lleva la firma de Santiago Lambardi, referente de la mixología argentina, cuya carrera iniciada en 2001 incluye la dirección de barras destacadas, asesorías gastronómicas y la creación de uno de los tragos más representativos de la escena local, el Cynar Julep. En esta Casa de Fuegos, su propuesta se apoya en ingredientes frescos y estacionales, almíbares caseros y perfiles cuidadosamente balanceados que buscan identidad y sorpresa en cada sorbo. La carta rinde homenaje a la cultura popular a través de nombres y guiños que remiten al lunfardo y a personajes urbanos, mientras que en Hierro Bodegón, el proyecto más reciente de la familia Hierro —de cocina porteña clásica con un giro contemporáneo—, la coctelería se alinea con el espíritu del lugar y adopta un carácter marcadamente aperitivo, con fuerte presencia de vermuts, bitters y perfiles herbales y cítricos. El resultado es una barra que acompaña la cocina con coherencia conceptual y construye una experiencia que combina técnica, memoria e identidad.

HIERRO BODEGON 1 (2)

Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo (Hierro Casa de Fuegos) / Fitz Roy 1722, Palermo (Hierro Bodegón).

GRANERO: LAUTARO BRÍTEZ

En Granero, la barra ocupa un rol protagónico dentro de su amplio salón en Rincón de Milberg y refleja el mismo espíritu que atraviesa todo el proyecto: una combinación armónica entre producto, creatividad y respeto por el entorno. Al frente se encuentra Lautaro Brítez, ganador del certamen Gran Bartender 2024, responsable de una carta que equilibra coctelería clásica y creaciones de autor. Entre estas últimas destaca Chico Estrella, elaborado con Gancia, limoncello, vino blanco, manzana verde, tomillo, ananá y cordial de naranja, un trago de perfil frutado con notas cítricas y herbales que expresa la identidad del lugar. La propuesta se completa con opciones frescas y versátiles como el Spritz de arándanos, con Aperol, macerado de arándano rojo, espumante y soda de naranja, y el Pink Tonic Granero, a base de gin macerado en frutos rojos, agua tónica, frutillas y menta, conformando una experiencia de barra pensada para acompañar y realzar la cocina del restaurante.

Granero (7)

Dirección: Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre.

RONCONCON: EMILIO BRUNO

Detrás de la propuesta líquida de Ronconcon está Emilio Bruno, bartender y dueño del proyecto, formado junto a Fede Cuco y con experiencia en barras como 878, Florería Atlántico, Isabel y Franks. En el restaurante de Caballito despliega una coctelería de autor con eje en insumos y perfiles típicos de América Latina, donde predominan frutas tropicales, especias y destilados de carácter. Entre las creaciones más llamativas sobresalen el refrescante Ronpapelón, preparado con ron Santa Teresa Añejo, papelón (caña de azúcar), lima y especias; el Tamarindo Daisy, con tequila Corralejo Blanco picante, cordial de tamarindo, triple seco, limón y tajín casero; el Amarillo Sour, que lleva pisco macerado en ají amarillo, maracuyá y limón; el Funky Mai Tai, con ron Negrita Añejo y Barceló Gran Añejo, orgeat de plátano verde y lima, y el Oaxaca Negroni, a base de Mezcal Ojo de Tigre Joven, Campari, vermú rosso, bitter de café, piel de naranja, filtrado por cera de abejas. La carta se complementa con refrescos típicos, vinos boutique y cervezas, y se potencia con un happy hour de lunes a viernes de 19 a 20:30 h y los sábados de 16 a 20 h, con cócteles seleccionados y vinos por copa a precio especial para acompañar los platitos inspirados en las cocinas de Venezuela, Colombia, México, Perú y Ecuador.

Ronconcon_Funky Mai Tai (1)

Dirección: Beauchef 527, Caballito.

GAGIRO: BORIS TORRES

En Pinamar Norte, Guajiro sostiene una propuesta donde el entorno natural y el diseño se combinan con una barra que tiene nombre propio: la del bartender peruano Boris Torres, formado en barras de Lima y Buenos Aires, y reconocido por su enfoque técnico y su búsqueda de sabores precisos. “Un cóctel tiene que contar algo desde el primer sorbo”, resume como una especie de mantra que guía su trabajo. Su carta reúne creaciones de autor que destacan por el uso de hierbas frescas, destilados seleccionados y técnicas de clarificación que permiten obtener perfiles limpios y definidos. Entre ellas sobresalen Nunak, con ron macerado en banana braseada, cordial de limón, clarificado de piña, Aperol y jugo de naranja, y Melu, una combinación de gin, clarificado de piña, cordial de maracuyá, infusión de hibiscus, burbujas tropicales y bitter de naranja. También aparece Picardía, que mezcla tequila reposado, cordial de la casa, limón fresco y bitter de cilantro. Estas preparaciones encuentran su mejor compañía en platos frescos y ligeros del menú —como pescados, ensaladas o tapeos— que permiten que la coctelería sea protagonista sin perder armonía.

gagiro_bartender

Dirección: Boulevard Ameghino 349, Pinamar Norte.

TANTA: HUGO DE LA SILVA

En el marco del Día del Bartender, Tanta pone en valor el trabajo de Hugo de la Silva, referente de una barra que se integra de forma orgánica con la propuesta gastronómica del restaurante. Al frente del equipo, concibe cada cóctel como una extensión de la cocina criolla peruana, apoyándose en la tradición, el uso de insumos frescos y técnicas precisas para lograr equilibrio y profundidad en cada preparación. En su carta, el pisco se posiciona como protagonista en opciones como ¡Qué Tal Chela!, que lleva pisco saborizado con durazno, maracuyá y naranja, coronado con espuma de ananá, jengibre y cerveza; el Pisco Punch de Frutas, con vino torrontés, puré de fruta de estación y un delicado aroma de ají limo; la Moradita, mezcla de pisco, vino Malbec, chicha morada y maracuyá, y el Refresco de Huacatay, con pisco macerado en huacatay y cardamomo, licor de saúco, espumante y espuma de manzana y albahaca, consolidando a la barra como un pilar clave de la experiencia en el lugar.

Tanta - barra12 (1)

Dirección: Esmeralda 938, Retiro.