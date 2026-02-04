San Valentín 2026: qué día cae 14 de febrero y cuáles son los mejores planes para celebrar

La fecha honra a un sacerdote romano que fue ejecutado por casar parejas en secreto y predicar la religión durante el siglo III.

Este 14 de febrero cae en feriado Carnaval y se puede celebrar con cenas románticas, salidas al spa y hasta escapadas turísticas.

San Valentín 2026 se celebra el sábado 14 de febrero , coincidiendo con el fin de semana largo de Carnaval, lo que ofrece la oportunidad perfecta para organizar salidas especiales .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta fecha es conocida como el Día de los Enamorados y millones de personas la aprovechan para celebrar el amor y la amistad a través de gestos, regalos, escapadas o actividades culturales.

Y, aunque hoy se asocia con chocolates, flores y cenas románticas, su origen está marcado por la muerte de uno o más santos llamados Valentín , que dieron lugar a la tradición.

El origen de San Valentín se remonta a la antigua Roma . El martirologio católico menciona al menos a dos figuras llamadas Valentín que habrían sido ejecutadas un 14 de febrero sobre la Vía Flaminia , en las afueras de la capital italiana.

Para muchos especialistas de la agencia de noticias ACI Prensa, ambas historias podrían corresponder a una misma persona .

La versión más difundida señala que Valentín fue un sacerdote romano que vivió durante el reinado del emperador Claudio II, entre los años 268 y 270, quien había prohibido los matrimonios entre jóvenes para garantizar soldados sin ataduras familiares.

Según la tradición, el religioso se negó a renunciar a su fe cristiana y fue perseguido por predicar y ayudar a otros a convertirse, e incluso a casarlos en secreto. Uno de los episodios más citados es el supuesto milagro de devolverle la vista a la hija de uno de sus carceleros, hecho que, cuando llegó a los oídos del mandatario, aceleró su condena de muerte.

san valentin

Sin embargo, existen muchas historias: algunos sostienen que Valentín fue obispo de Terni, conocido por curaciones milagrosas y conversiones al cristianismo; otros relatos la relacionan a los festivales romanos previos al cristianismo, como las Lupercales, celebraciones dedicadas a la fertilidad a mediados de febrero.

El poeta inglés Geoffrey Chaucer, en el siglo XIV, contribuyó a vincular el 14 de febrero con el amor romántico, al asociar la temporada de apareamiento de las aves con la primavera y los sentimientos humanos.

Finalmente, en 494, el papa Gelasio I oficializó la fecha como Día de San Valentín, aunque en 1969 la Iglesia lo retiró del calendario litúrgico por falta de pruebas concluyentes, la tradición popular nunca desapareció.

san valentin

Los mejores planes para festejar San Valentín

Cena romántica

Una cena romántica sigue siendo la propuesta más tradicional, pero hoy puede adaptarse a cualquier estilo: desde una velada íntima en un restaurante elegante hasta una experiencia gastronómica en casa, con menú por pasos y maridaje de vinos.

Se puede complementar la propuesta con detalles como una copa de champagne de bienvenida, música en vivo o ambientación temática que transforme la experiencia en un momento único.

San valentin cena romantica pareja.jpg

Escapadas románticas

Organizar una escapada de fin de semana es otra opción ideal para quienes buscan celebrar San Valentín de manera diferente. Puede incluir estadías en hoteles, cabañas o resorts, con desayunos especiales, acceso a spa, piscinas y actividades recreativas.

Además de la comodidad y la intimidad, estas escapadas permiten compartir experiencias como caminatas al aire libre, paseos, cenas bajo las estrellas o propuestas deportivas si a tu compañero le gusta la aventura.

La ventaja es que se pueden adaptar a cualquier destino cercano o lejano, aprovechando el descanso de cuatro días consecutivos por el feriado Carnaval.

viajes

Cultura y arte

Para quienes buscan algo más creativo, los planes culturales permiten disfrutar de actividades que estimulen la mente y los sentidos. Algunas opciones incluyen talleres de pintura o manualidades para parejas, visitas a museos o exposiciones, funciones de teatro, cine al aire libre o ver a su banda favorita en vivo.

Experiencias de relajación

Ir al spa es la salida perfecta para desconectar y compartir momentos de relajación. Pueden incluir masajes en pareja, tratamientos faciales y corporales, hidroterapia, sauna, jacuzzi y piscinas climatizadas.

Este tipo de experiencias favorecen la conexión entre la pareja y se pueden complementar con bebidas, snacks, una buena merienda y música ambiental.

spa

Planes anti-románticos

Estas propuestas son las mejores para los que buscan dejar de lado los clichés del amor: maratones de comedias o películas divertidas, visitas a escape rooms o noches de juegos de mesa.

Los planes permiten disfrutar del Día de los Enamorados de manera original, divertida y relajada, celebrando la amistad, la complicidad y la creatividad, en lugar de seguir las tradiciones.