Día de Todos los Santos 2025: qué se conmemora y cómo surgió la festividad







Católicos romanos y otros cristianos celebran la fecha mundialmente. Se remonta a los primeros siglos del cristianismo y busca inspirar la renovación espiritual.

En la Iglesia católica, este día se considera un Día Santo de Obligación.

Cada 1 de noviembre, los católicos romanos y otros cristianos del mundo celebran el Día de Todos los Santos. Se trata de una jornada que honra a todos los santos que alcanzaron el cielo, sean conocidos o o no, y se remonta a los primeros siglos del cristianismo.





El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Hoy, la fecha continúa siendo una de las conmemoraciones más relevantes del calendario litúrgico. Aunque la Iglesia ortodoxa celebra esta festividad el primer domingo después de Pentecostés, en el catolicismo romano la fecha quedó fijada para el 1 de noviembre.

Día de Todos los Santos: un origen en el siglo VII La raíz del Día de Todos los Santos se sitúa en el año 609 d.C., cuando el papa Bonifacio IV dedicó el Panteón de Roma a la Virgen María y a todos los mártires. Por entonces, la conmemoración se hacía el 13 de mayo, aunque con el mismo propósito: rendir tributo a los testigos de la fe.

Luego, durante el pontificado de Gregorio III (731-741), se cambió la fecha al 1 de noviembre, cuando el Papa dedicó una capilla en la Basílica de San Pedro a todos los santos. Años más tarde, en 837, Gregorio IV extendió la celebración a toda la Iglesia, estableciendo la observancia universal de este día sagrado.

Día de todos los santos Durante el pontificado de Gregorio III (731-741), se cambió la fecha al 1 de noviembre. Esta fecha no solo reconoce a figuras canonizadas como San Francisco de Asís o Santa Teresa de Calcuta, sino también a aquellos cuya santidad solo Dios conoce. Así, se diferencia del Día de los Fieles Difuntos —celebrado el 2 de noviembre—, dedicado a recordar a los difuntos sin una santidad plena.

En la Iglesia católica, este día se considera un Día Santo de Obligación, lo que exige a los fieles a asistir a misa, salvo impedimento justificado. La jornada busca inspirar a los creyentes a seguir el ejemplo de los santos y renovar su compromiso espiritual. Una celebración universal con distintas tradiciones En países como Francia, Alemania, España, México o Filipinas, esta fecha tiene un profundo arraigo cultural. En Filipinas, por ejemplo, se le conoce como “Undas” y las familias rinden homenaje con ofrendas en cementerios no solo a los santos, sino también a sus seres queridos fallecidos. En Europa, esta fecha es tomada por varios países como feriado oficial, con templos adornados, campanas repicando y misas solemnes que recuerdan la herencia espiritual del cristianismo.

Temas Iglesia

religiones