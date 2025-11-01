Qué es el Affogato, el postre de café que se prepara en apenas 2 minutos







Originado en Italia, este puede ser tanto una bebida refrescante para la merienda como un postre para endulzar la cena.

El Affogato se originó en Italia y se especula que nació durante el siglo XX.

El Affogato se convirtió en una de las bebidas más populares en los cafés de especialidad. A pesar de su simpleza, este postre de origen italiano mezcla sabores, texturas y temperaturas; y es ideal para tomar por la noche después de cenar o incluso a la tarde, en una merienda.

El nombre de este postre significa “ahogado”, ya que hace referencia a la experiencia de verter el café sobre el helado, lo que hace que esta bebida sea única. Este es muy fácil de realizar, ya que requiere sólo 3 ingredientes: café, helado y, en caso de preferencia, azúcar.

Affogato foodbyjonister Qué es el Affogato El Affogato es un postre italiano hecho únicamente de helado y café. Este no tiene una fecha y lugar exactos de introducción, como el tiramisú o la panna cotta, sino que comenzó a aparecer durante el siglo XX, una época en la que el consumo de café expreso y helado artesanal comenzaba a crecer.

A pesar de que su surgimiento es todo un misterio, diversos historiadores afirman que esto sucedió de forma espontánea, es decir, gracias a la experimentación de los mismos baristas italianos. Tradicionalmente, el Affogato se consume sin azúcar y con helado de vainilla, pero algunos optan por crear sus propias versiones con distintos sabores.

Cómo preparar el Affogato Ingredientes Para preparar un affogato perfecto, sólo se necesitan 3 ingredientes:

Café expreso

Helado de vainilla

Azúcar o edulcorante (opcional) Preparación Una hora antes de servir, colocar las copas donde se presentará el Affogato en la heladera. Esto ayudará a mantener el helado firme al contacto con el café caliente. Preparar el café justo antes de servir, para que esté bien caliente. Se puede usar cualquier método para realizarlo, pero se recomienda una cafetera italiana. Sacar las copas de la heladera y servir una bocha de helado. Lo ideal es servirlo con una cuchara para helados. Verter el café caliente sobre el helado justo antes de servir la bebida y agregar azúcar, en caso de preferencia. Consumirlo antes de que se derrita el helado.

