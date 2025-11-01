Un robot que hace todo: el invento que puede revolucionar los hogares de todo el mundo







Con la posibilidad de facilitar la vida de millones de familias, el nuevo robot que podrá oficiar de ama de llaves es furor entre el público.

Este nuevo robot revolucionará millones de hogares. 1X

La tecnología avanza a pasos agigantados y lo que en el pasado podía considerarse como algo imposible de ver, termina siendo una realidad que facilitará la vida de millones de personas. Si bien antes se veía lejano, en poco tiempo podría ser una facilidad que esté en la mayoría de los hogares.

El 1X Neo llega como el primer robot inteligente que podría funcionar como ama de llaves. Con la capacidad de cumplir tareas simples en el hogar, además de muchas funciones más, podría integrarse rápidamente a miles de casas para ayudar a muchas familias.

2024-02-25-1X-NEO66 1X Este robot llegará a los hogares para facilitar la vida de sus usuarios. 1X Ama de llaves robot: un invento millonario El 1X Neo es un robot humanoide creado para realizar tareas domésticas. Diseñado con un cuerpo articulado y sensores de alta precisión, puede reconocer objetos, desplazarse por la casa, manipular elementos delicados y responder a órdenes de voz. Su sistema de inteligencia artificial le permite aprender rutinas y adaptarse a las necesidades de cada hogar.

Entre sus funciones principales están limpiar, ordenar, doblar ropa y asistir en pequeñas tareas cotidianas. También puede ser controlado a distancia por un operador experto que lo guía en actividades más complejas, mientras el robot aprende por repetición. De este modo, combina autonomía con asistencia humana para perfeccionar su desempeño.

Su precio de lanzamiento es de 20 mil dólares en la modalidad de compra anticipada, aunque la empresa ofrece una alternativa por suscripción mensual de 499 dólares. Para acceder a la preventa, los interesados deben abonar un depósito reembolsable de 200 dólares.

Las entregas del 1X Neo comenzarán en 2026 para compradores de Estados Unidos, y se prevé que el modelo se expanda a otros mercados en 2027. Por su costo y sus prestaciones, es considerado uno de los inventos con mayor proyección dentro del mercado global de robots domésticos.

