Mauricio Macri habló sobre la reunión con Javier Milei: criticas al cambio de Guillermo Francos por Manuel Adorni y preocupación por el futuro







El presidente del PRO contó que fue invitado a Olivos por Milei y lamentó la salida del jefe de Gabinete, a quien calificó como “un hombre con capacidad y equilibrio”.

Mauricio Macri cuestionó la salida de Guillermo Francos, a quien definió como “un hombre de equilibrio”.

Mauricio Macri se refirió este sábado en sus redes sociales a la reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. Según relató, el encuentro se realizó “en agradecimiento por el apoyo” que le dio al mandatario “en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones”, aunque reconoció que durante la charla no lograron coincidir en torno al reciente cambio en la Jefatura de Gabinete, tras la salida de Guillermo Francos, “un hombre de equilibrio y sensatez”, y su reemplazo por Francisco Adorni, a quien describió como un funcionario sin experiencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“El encuentro fue para hablar sobre los temas pendientes y pensar la mejor manera de reforzar los equipos de cara a esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, explicó el presidente del PRO en su publicación.

Macri profundizó su desacuerdo con la decisión presidencial y calificó la salida de Francos como “una mala noticia”. “La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena señal”, escribió.

El exmandatario incluso propuso un nombre alternativo dentro del propio oficialismo: Horacio Marín, actual presidente de YPF, a quien definió como “una persona idónea, con perfil técnico y experiencia en conducción y coordinación de equipos”. En esa línea, subrayó que el jefe de Gabinete es una figura “esencial”, responsable de “coordinar los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia común”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1984744462061322385?t=u9gAuTgYjq5vW7r4CFF6WQ&s=08&partner=&hide_thread=false Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025 Tensiones y advertencias El expresidente aprovechó además su mensaje para hacer referencia a las disputas internas dentro de La Libertad Avanza, a las que definió como “claves en la hoja de ruta del futuro” y cuya falta de resolución, a su entender, condiciona el rumbo de la administración. “A esta decisión desacertada se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del Gobierno”, señaló, en un tono que marca distancia respecto del oficialismo con el que mantiene una alianza parlamentaria.

Aunque reconoció la importancia del respaldo ciudadano y del apoyo internacional -en particular de Estados Unidos-, advirtió que el país enfrenta “una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”. Su mensaje, más político que personal, buscó mostrarse como una advertencia institucional antes que como un gesto de ruptura. Macri aclaró también que su intervención pública no responde a intereses individuales. “Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”, concluyó.