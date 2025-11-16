Diez parrillas con achuras clásicas y fuera de lo común: otra forma de comer asado

En La Dorita, la parrilla emblemática de Palermo que lleva más de dos décadas celebrando el asado argentino, las achuras ocupan un lugar protagónico dentro de su propuesta. Preparadas a la leña de quebracho, se recomiendan las mollejas a las brasas con limón asado, un clásico irresistible por su textura crocante y sabor intenso, junto con los tradicionales riñones o chinchulines, de cocción precisa y aroma ahumado. Para quienes buscan probar un poco de todo, la tabla de achuras es una opción ideal: combina chorizo, morcilla, riñones o chinchulines —dos a elección— más las mollejas, ofreciendo un recorrido completo por las achuras más representativas de la parrilla argentina. Estas especialidades pueden acompañarse con vinos de destacadas bodegas, papas fritas doradas o ensaladas frescas, en un entorno colorido y descontracturado, donde el arte y la calidez porteña se mezclan con el inconfundible aroma del fuego y la carne asada.

Cada noche, desde el subsuelo del hotel Mio Buenos Aires, en Recoleta, Rufino propone para comenzar la velada dos originales entradas protagonizadas por achuras, fiel a su estilo donde reinventa el ritual del asado argentino con versiones hechas a su manera. De la mano de Jerónimo Bichi, cada plato se ejecuta de forma precisa poniendo en primer plano la nobleza de cada ingrediente, por eso las mollejas llegan a la mesa con papas rotas y puré de coliflor, acompañadas de un chimichurri de hierbas y una lima quemada, mientras que los chinchulines se presentan con una sutil y acertada emulsión de limón y verdeo. Tampoco faltan otros clásicos de la parrilla nacional, como el matrimonio Rufino, donde el chorizo y la morcilla bombón se fusionan con una peperonata de pimientos.

Ubicado en el barrio porteño de Liniers, Viejo Patrón reivindica la cultura del asado con una propuesta creada por su dueño, el sommelier de carne profesional Julio Gagliano, donde las achuras hacen de cualquier almuerzo o cena una experiencia memorable. Cada día, esta parrilla invita a degustar estos clásicos con una entrada donde prima la calidad y la abundancia: una tabla con chinchulines, molleja y riñón hecho a las brasas. Desde el primer bocado, el comensal puede sentir el auténtico sabor de cada uno de estos ingredientes cocidos en el punto justo, que además se pueden pedir por separado, donde se presentan con un limón quemado y gremolata. El mejor maridaje, una clásica copa de vino tinto.

Viejo Patrón - Achuras Dirección: Av. Larrazábal 502, esq. Patrón, Liniers.

Dirección: Av. Larrazábal 502, esq. Patrón, Liniers.

MADRE ROJAS

Los cortes de autor, de productores locales que priorizan el medio ambiente y la protección de los animales y los vinos de diferentes regiones del país que rompen con los maridajes tradicionales, son el eje de Madre Rojas, el restaurante dirigido por el chef, sommelier y ganadero Juan Ignacio Barcos. La propuesta cárnica es la protagonista de la casa junto a entradas y guarniciones que cruzan la tradición con la creatividad. Entre ellos, figuran opciones como los chinchulines con lima y puré de limón, o las mollejas con limón quemado, la morcilla con manzana y vinagreta de perejil y la terrina de morcilla, con hinojo y puré de manzana. Cada creación es la antesala perfecta de sus cortes de wagyu, vacío, vaquillona, cuadril madurado, ojo de bife o entraña. La experiencia se completa con su selección de etiquetas elegidas por su equipo de sommeliers para un encuentro único, con el terroir como punto de partida.

Madre Rojas chinchulines Dirección: Rojas 1600, Villa Crespo.

Dirección: Rojas 1600, Villa Crespo.

MAGO

En pleno Belgrano, Parrilla Mago no sólo destaca por sus cortes premium y clásicos, sino también por una sección de entradas donde las achuras a la parrilla toman protagonismo con el sello de originalidad que caracteriza a la casa. Entre las opciones más llamativas se encuentra la chistorra servida con puré de papas, coliflor y chocolate blanco, acompañada por una intensa salsa de fondo oscuro: una creación única de la chef Débora Abrea que sorprende por su equilibrio y audacia. También brillan las mollejas a la parrilla con limón ahumado y los infaltables chorizos y morcilla de elaboración propia, que llegan a la mesa con salsa criolla y chimichurri caseros, reafirmando la esencia artesanal y el cuidado por el sabor que define a la parrilla.

MAGO CHORIZO Dirección: Monroe y Montañeses, Belgrano.

Dirección: Monroe y Montañeses, Belgrano.

HIERRO

Las achuras en Hierro son un fiel reflejo de su propósito por ofrecer una propuesta gastronómica vanguardista a través de platos tradicionales reversionados con sello personal y cocidos a la parrilla con quebracho colorado. En sus locales de Palermo y Nordelta, esta Casa de Fuegos incluye en su sección de entradas unas mollejas a la parra, que se sirven con puré cremoso de batatas, mandarina y tomillo, acompañado de un salmoriglio de la casa y limón quemado, además de unos chinchulines asados que se presentan con una crema cítrica de limón y gremolata, que le aporta un sutil contraste a este popular ingrediente. Su extensa selección de vinos federales invita a descubrir diferentes posibilidades de maridaje para estos clásicos del asado argentino.

Hierro - Mollejas a la parra Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

FOGA

En la esquina de Thames y Honduras, FOGA propone platos donde el humo es protagonista. Esta parrilla de Palermo combina técnicas de cocción indirecta con una cuidada selección de leñas que intervienen en cada preparación. En su menú destaca la Tabla de Achuras Ahumadas, pensada para compartir, que incluye chorizo, morcilla, riñones, molleja y una mini provoleta acompañada con salsas de la casa. Cada pieza pasa por un proceso de ahumado prolongado en el que preserva su textura y ahumado único. FOGA es un espacio que invita a disfrutar sabores atravesados por el humo y con tradición argentina.

FOGA achicado

Dirección: Honduras 5098, Palermo.

EL RETORNO

En Villa Adelina, El Retorno se consolida como una de las parrillas más completas y versátiles de la zona norte, con una propuesta gastronómica pensada para todos los gustos. Su carta combina tradición y variedad, destacando una parrilla que es el verdadero corazón del lugar. Las achuras, infaltables en cualquier asado argentino, se pueden disfrutar tanto como entrada —con opciones como morcilla, riñones a la provenzal, chinchulines y mollejas doradas al punto justo—, como en las generosas parrillas para compartir. Estas últimas, disponibles para dos o cuatro personas, reúne una cuidada selección de cortes clásicos: por un lado, chorizo, morcilla, chinchulines y riñones, y por el otro, bondiola, asado banderita, pollo y matambre, todo acompañado por guarniciones a elección.

EL RETORNO 5 Dirección: Av. de Mayo 329, Villa Adelina.

Dirección: Av. de Mayo 329, Villa Adelina.

SOMOS ASADO

En Villa Crespo, Somos Asado propone una mirada actual sobre la cocina a leña. Su propuesta combina carnes maduradas en seco y preparaciones artesanales elaboradas en horno de barro alimentado con quebracho, el sello que define el sabor profundo y el aroma característico de sus recetas. Dentro del menú, los platitos ocupan un lugar central y funcionan como una puerta de entrada para descubrir una forma distinta de trabajar las achuras. Las mollejas llegan en formato dumpling, una masa delicada que envuelve el relleno y se sirve con adobo picante y salsa ponzu, logrando un equilibrio sutil entre lo ahumado, lo ácido y lo especiado; la morcilla se reinterpreta en croquetas de centro cremoso, acompañadas con huancaína, salsa dulce y picante, mientras que los riñones salen con una vuelta fresca: se presentan con mermelada de chile, pickles y cilantro, aportando textura y un contraste que realza su sabor sin ocultarlo. Estos platitos son ideales para llevar al centro de la mesa y compartir junto a los diferentes cortes de la casa, o bien pueden funcionar como entradas y también para una salida en modo tapeo.

Somos Asado - salón galería (2) (1) Dirección: Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo.

Dirección: Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo.

ARDE

Ubicado en una original esquina del barrio de Villa Urquiza, Arde es una parrilla que replica el espíritu del bodegón porteño. En su carta se destacan sabores a las brasas entre las que sobresalen la tabla de achuras. Aquí se reúnen chinchulines, mollejas, chorizo y morcilla, ideal para compartir y recorrer la esencia del asado argentino. Cada pieza se prepara respetando los tiempos de cocción para asegurar un sabor único y equilibrado. La experiencia se completa con una cuidada selección de guarniciones y vinos nacionales para acompañar y disfrutar de este espacio tanto en familia como con amigos.

Arde Dirección: Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo.

Dirección: Pedro Ignacio Rivera 4999, Villa Urquiza.