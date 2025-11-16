Una historia de amor y cocina que conquista Colegiales







Cuando la pasión se combina con el oficio, el resultado puede transformar una esquina en un punto de encuentro. Eso fue lo que ocurrió con Ono Nikkei en Colegiales, donde una pareja decidió apostar por un proyecto propio y dar forma a un restaurante de cocina peruana moderna que ya se volvió referencia en el barrio.

Odo Nikkei es un destacado restaurante de colegiales. Odo Nikkei

Él, empresario gastronómico con años de experiencia; ella, comunicadora y cómplice en cada decisión. Juntos imaginaron un espacio que respira calidez y trabajo compartido, con el sueño de acercar los sabores del Perú a la vida cotidiana porteña: así nació Ono Nikkei.

El salón se abre a una esquina amplia y luminosa, con tonos oscuros, madera y luces cálidas que invitan a quedarse. Cada detalle fue pensado para equilibrar elegancia y cercanía: mesas dispuestas con intimidad, una barra visible y un servicio que reúne profesionalismo y amabilidad.

Una carta diferente En la carta, los clásicos peruanos se presentan con precisión técnica y frescura. Entre las entradas, destacan las causas limeñas en distintas versiones —con pollo, salmón grillado o pulpo al olivo—, y una amplia variedad de ceviches que recorren desde el Clásico con pesca del día hasta el Nikkei con salmón, mango y miel de maracuyá, o el Wasabi, de sabor intenso y cremoso. Los más curiosos pueden optar por los tríos, perfectos para compartir y conocer la diversidad de la propuesta.

Ono Nikkei (3) La carta de Ono Nikkei ofrece clásicos peruanos. Odo Nikkei En los principales aparecen combinaciones que resumen el espíritu del lugar: el Salmón Teriyaki con quinoa salteada, el Lomo saltado al pisco, la Cazuela de mariscos al curry o el Mero a lo macho con arroz blanco y mariscos batayaki. No faltan opciones de pastas y risottos, como el de lomo al salto o el de mariscos, que integran sabores orientales con ingredientes locales.

Y, por supuesto, el sushi ocupa un capítulo central: rolls fríos, calientes, vegetarianos, premium o especiales, además de combinados y niguiris preparados en el momento. De lunes a jueves, el restaurante ofrece sushi libre, una de las experiencias más buscadas por sus habitués.

Los servicios de Odo Nikkei La carta de bebidas de Ono Nikkei completa la propuesta con piscos, cócteles clásicos, vinos seleccionados y cervezas, junto con opciones sin alcohol. Además, el restaurante cuenta con servicio de delivery y take away, pensado para quienes prefieren disfrutar la experiencia en casa. Con una gastronomía que equilibra tradición y modernidad, y una historia de amor que se cocina a fuego lento, este rincón de Colegiales confirma que, cuando hay pasión, todo sabe mejor.

