La vuelta alternativa

Producto de esta nueva aventura es Ubicación en tiempo real, su primer disco, que vio la luz el pasado 20 de marzo en las diversas plataformas digitales. Desde el minuto cero el álbum ofrece una sonoridad con reminiscencias a la década de los ochenta, llena de planos y matices oscuros, al estilo Echo and the Bunnymen, Joy Division, The Cure y hasta Tears for Fears.