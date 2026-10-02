"No llores por ella Argentina": el inesperado guiño de "American Horror Story: 13" a nuestro país por Malvinas

El nuevo capítulo de la decimotercera entrega de la serie tuvo un momento protagonizado por Jessica Lange que se viralizó en redes sociales.

American Horror Story: 13 , de FX llegó a Disney+ el pasado jueves 24 de septiembre con sus tres primeros episodios. Compuesta por 13 episodios de media hora, AHS: 13 estrenó dos nuevos episodios ayer y uno tuvo un particular momento que rápidamente se viralizó en redes, un guiño a la Argentina y las Malvinas .

En el cuarto capítulo de la serie antológica, hubo un momento protagonizado por Elsa Mars (el personaje de Jessica Lange en la temporada "Freak Show" ). Sin entrar en spoilers, el personaje de Lange se encuentra en una especie de circulo que lleva al infierno a varias mujeres (entre personajes reales y ficticios del propio universo de la serie), una de ella resulta ser una versión de Margaret Thatcher,

" Margaret Thatcher, ladrona de leche escolar, enemiga común de la gente común, perra rompesindicatos . Su cruel indiferencia mató de hambre a huelguistas irlandeses. Dicen que la dama está hecha de hierro. Es hueva como un budín de Yorkshire. Derrámate por este agujero infernal. Pero no, primero discúlpate", comienza diciendo Elsa Mars,

"¡No!" responde la encarnación de Thatcher antes de ser arrojada al pozo. Tras la caída el personaje de Lange canta "¡Adiós! No llores por ella, Argentina" , haciendo una clara referencia tanto al conflicto de Malvinas (desatado durante el Gobierno de Thatcher) como al musical "Evita".

American Horror Story , de FX, el fenómeno global que ha recibido más de 100 nominaciones a los premios Emmy desde su lanzamiento en 2011, regresa con una decimotercera entrega inigualable que hará justicia al número más temido de todos. Reuniendo un elenco estelar, muchos de los cuales vuelven a interpretar a los personajes favoritos de los fans AHS: 13 continúa ampliando el legado de décadas de la antología, que ha acumulado más de 700 millones de horas de reproducción en todo el mundo y ha consolidado una enorme comunidad de seguidores.

Creada y producida por Ryan Murphy y Brad Falchuk, American Horror Story ha redefinido el género con varias entregas que presentan una inquietante casa de asesinatos, un aquelarre de brujas, un espectáculo ambulante de fenómenos, un hotel encantado y el propio apocalipsis. ¿Qué icónicos horrores regresarán y qué nuevos terrores se sumarán a esta nueva entrega? Es hora de encender las velas, trazar los pentagramas y prepararse para una sorpresa suprema.

La decimotercera entrega está protagonizada por Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari y Jessica Lange.

El elenco también cuenta con Avantika, Jamie Brewer, Elle Chapman, Berto Colon, Alex Consani, Frances Conroy, Mat Fraser, Seth Gabel, Orlando Jones, Paul Anthony Kelly, John Carroll Lynch, Tig Notaro, Madelaine Petsch, Fedor Steer, Mena Suvari, Zach Villa, John Waters y más.

American Horror Story es una galardonada franquicia, pionera del formato moderno de las series limitadas y la serie de una hora de duración más longeva en la historia de FX. Junto con Murphy y Falchuk, esta entrega también cuenta con Ned Martel y Charlie Carver como productores ejecutivos.